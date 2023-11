Grande Fratello, chi è Marco Maddaloni: età, moglie, figli e quel particolare che lo lega ai reality

Stasera 20 novembre, entrerà nella casa del Grande Fratello Marco Maddaloni, il campione di Judo già noto ai telespettatori di Mediaset (e non solo). Ecco tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Età e biografia

Marco Maddaloni è nato il 7 dicembre 1984 a Napoli. Terzo e ultimogenito di Caterina Iuliano e Giovanni Maddaloni, il quale gestiva il locale Judo Club Star Napoli. A 17 anni Marco è diventato campione italiano assoluto nella categoria under-73 kg. Poi vice campione eruopeo junior. In seguito entra nelle Fiamme Oro della Polizia di Stato. E ancora numerosi successi: sette volte campione italiano di judo per età, 3° posto in Coppa del mondo a Tbilisi e poi a Vienna. La sorella Laura è anche lei una sportiva, nonché sposata con Clemente Russo, il noto pugile.

Moglie e figli

Marco Maddaloni è sposato con Romina Giamminelli, partenopea ma originaria delle Sychelles. Hanno tre figli: Giovanni (nato nel 2016), Giselle Maria (2018) e Pino (2020). Romina e Marco hanno anche perso un bambino. Lo avevano raccontato loro stessi durante un'intervista a Verissimo qualche anno fa: "Ho un angelo. Non lo sapeva nessuno, non ne abbiamo mai parlato nemmeno ai miei", le toccanti parole di lei a Silvia Toffanin.

Le altre partecipazioni ai reality

Marco Maddaloni, oltre ad essere un valido sportivo, è anche un personaggio televisivo. Non solo ha partecipato a Detto Fatto, Made in Sud e Alessandro Borghese - Celebrity Chef, ma anche ad alcuni reality. Si tratta di Pechino Express e l'Isola dei Famosi. La particolarità è la seguente: ha vinto entrambe le volte. Sia nel 2013, quando Pechino Express andava in onda su Rai 2 sia nel 2019, nell'edizione dell'Isola condotta da Alessia Marcuzzi. Riuscirà anche questa volta? Non resta che attendere.