Chi è Mirko Brunetti del Grande Fratello: età, lavoro, pizzeria, fidanzata, Temptation Island, Instagram

Anche Mirko Brunetti entra nel cast del Grande Fratello. Noto al pubblico per aver partecipato a Temptation Island 2023 in coppia con la fidanzata Perla Vatiero, l'imprenditore diventa ufficialmente un nuovo concorrente del reality di Canale 5 da lunedì 16 ottobre, quando farà il suo ingresso nella Casa durante la consueta diretta tv. Dalla pizzeria di famiglia in cui lavora alla sua vita privata, di seguito tutto ciò che c'è da sapere sul protagonista di questa edizione del GF.

Età, origini, studi, lavoro

Originario di Rieti, Mirko Brunetti ha 26 anni e prima di Temptation Island non aveva mai frequentato il mondo della tv. Ha studiato Economia e Mangement e attualmente lavora nella catena di famiglia di pizza al taglio che porta proprio il suo cognome: Eurofocaccia (Pizzerie Brunetti). Ha giocato come portiere in alcune squadre di calcio a livelli semi-professionistici tra cui Francavilla, Recanatese, Angolana e Bf Sport, sua ultima squadra con sede proprio nella cittadina di Rieti.

La storia con la ex fidanzata a Perla a Temptation Island

A Temptation Island 2023 Mirko Brunetti ha partecipato in coppia con la fidanzata Perla Vatiero che poi ha deciso di lasciare. Nel corso del programma la frattura tra i due era evidente: lei non ha nascosto fin dall'inizio il suo risentimento, sostenendo di non essere felice anche per aver lasciato casa e affetti a Salerno per trasferirsi da lui a Rieti dove però non è mai stata bene. Mirko, dal canto suo, partito con toni dimessi, alla fine si è detto stufo della storia e ha deciso di uscire da Temptation Island con la tentatrice Greta Rossetti.

La storia con Greta Rossetti dopo Temptation Island

Finito Temptation Island, la frequentazione con la tentatrice Greta Rossetti (con cui ha anche fatto un tatuaggio dedicato al loro incontro nel programma condotto da Filippo Bisciglia) è proseguita per un po'. Tra loro tutto sembrava procedere alla grande tra vacanze insieme e foto sui social, ma nell'ultimo periodo i due sono praticamente scomparsi senza fornire spiegazioni. Al momento, dunque, infatti non si sa se si siano lasciati o presi una pausa di riflessione. "Non mi va di parlarne, non ho le idee chiare", aveva spiegato lei. I rumors hanno anche messo in dubbio che dietro questa momentanea crisi ci fosse un riavvicinamento di lui con l'ex fidanzata Perla. Circostanza da lui smentita. Chissà se il suo percorso al Grande Fratello riuscirà a fare chiarezza sulla vita privata del concorrente.

Il profilo Instagram

Mirko Brunetti ha un profilo Instagram seguito da oltre 300mila persone, ma per seguirlo dovrete inviargli una richiesta di amicizia poiché è privato.