Chi è Monia La Ferrera, nuova concorrente del GF: ex fidanzata di Massimiliano Varrese, età, lavoro, figli, social

Stasera, 4 dicembre, su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello. I fan del programma conosceranno i due nuovi concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opoinionista. Dopo Greta Rossetti e Rosanna Fratello, stasera entrano due nuove persone. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla concorrente donna pronta a varcare la porta rossa, oggi 4 dicembre. ​

Età, lavoro, figli

Di Monia in realtà non si sa moltissimo. Non si conosce ad esempio l'età, mentre è noto che è nata in Sicilia ed è mamma di due bimbe: Nicole e Sophie, frutto della relazione con Błażej Augustyn, difensore polacco del WKS Wierzbice. Nella vita fa la hostess.

La storia con Massimiliano Varrese

Nella Casa ritroverà una vecchia conoscenza: Massimiliano Varrese. I due, infatti, hanno avuto una storia. Ne aveva parlato l'attore stesso in un'intervista rilasciata a Novella 2000, quando stavano insieme. "Ci siamo conosciuti in aeroporto, fa l’assistente di volo ed è da qualche mese che stiamo insieme. La nostra è una bella storia. Di più non dico, però. Quando l’ho fatto in passato la mia vita privata è andata in frantumi”, diceva lui. La relazione risale all'ormai lontano 2009.

Social

Monia è attiva sui social, in particolare su Instagram dov'è seguita da 12.5 mila follower (ad oggi, 4 dicembre). Il suo nicnkame è @monialaferrera.