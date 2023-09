Chi è Paolo Masella del Grande Fratello: età, fidanzata, lavoro, Instagram

In onda dall' 11 settembre su Canale 5, la nuova edizione del reality show "Grande Fratello" , propone a stavolta un cast che mescola personaggi Vip e Nip. In quest'ultima categoria, quella dei non famosi, troviamo Paolo Masella,macellaio romano che, a differenza dei suoi coetanei, ha scelto di non avere profili social. Conosciamolo meglio.

Età, origini, famiglia

Paolo Masella nasce a Roma 25 anni fa e rappresenta la quintessenza del concorrente "Nip" del "Grande Fratello 2023". Il celebre show di Canale 5 mescola quest'anno personalità già famose ("Vip") e persone non famose, ribattezzate per l'appunto "Nip". I genitori di Paolo hanno divorziato e lui si è particolarmente legato a sua madre.

Lavoro e Grande Fratello

Paolo Masella lavora come macellaio , nel negozio del nonno. Svolge con orgoglio la sua professione, anche se per partecipare al "Grande Fratello" ha dovuto appendere per un po' il grembiule al chiodo.

Lunedì 11 settembre 2023, Paolo è entrato come concorrente nella casa del "Grande Fratello", reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Lui è stato il primo a varcare la porta della casa ma nel corso della prima puntata lo hanno presto raggiunto: Rosy Chin, Grecia Colmenares, Marco Fortunati, Giuseppe Garibaldi, Samira Lui, Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Anita Olivieri, Letizia Petris, Lorenzo Remotti, Alex Schwazer, Giselda Torresan e Massimiliano Varrese.

Vita privata, fidanzata e Instagram

Paolo è al momento single: anche se il suo lavoro lo mette quotidianamente a stretto contatto con persone dell'altro sesso, si considera uno spirito libero. L'aspetto che rende davvero singolare al ragazzo, specie se messo a confronto con i suoi coetanei, è la mancanza di un profilo Instagram o di altri social network: una scelta che rende ancor più limitate le informazioni sul suo conto. Per il resto ama stare in compagnia degli amici di sempre e si tiene in forma frequentando stabilmente la palestra.