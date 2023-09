Chi è Rebecca Staffelli del Grande Fratello: età, lavoro e il rapporto col padre Valerio

In partenza lunedì 11 settembre 2023, in prima serata su Canale 5, l'ottava edizione del "Grande Fratello" segna un passaggio di testimone: come opinionista social non ritroviamo Giulia Salemi, bensì Rebecca Staffelli: già speaker radiofonica e figlia dello storico inviato di "Striscia la notizia" Valerio Staffelli, Rebecca è tra i volti da tenere d'occhio della nuova edizione del celebre reality. Intanto scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e professionale.

Età, origini e papà Valerio Staffelli

Rebecca Staffelli nasce a Roma il 21 maggio del 1998. Il padre è Valerio Staffelli, famoso inviato di "Striscia la Notizia" per molti noto come l'uomo che consegna i Tapiri; la madre è Matilde Zarcone, che dopo un passato come valletta di "Buona domenica" decide di ritirrsi dal mondo dello spettacolo. Rebecca ha un fratello maggiore di nome Riccardo. Il rapporto tra Rebecca Staffelli è papà Valerio è ottimo, fatto anche di consigli e confidenze, come i due hanno raccontato in un'intervista a Vanity Fair. Un'amicizia, dunque, oltre che un bel rapporto padre-figlia.

Lavoro e carriera

Rebecca Staffelli si appassiona in giovane età al mondo della moda, tanto da aprire un canale su Youtube (non più attivo) dal titolo "Made in Becky" - Becky è il soprannome della giovane - dove offre suggerimenti fashion ai suoi followers, con annotazioni sulla vita quotidiana.

In procinto di partire per gli Stati Uniti per portare avanti i suoi studi, Rebecca Staffelli riceve nel 2018 un'offerta di lavoro dal canale Mediaset La5, che le fa cambiare programmi: il nome del format è "Colpi di tacchi" e tratta il tema del calcio dal punto di vista delle donne: un talk show con tanto di ospiti, dal tono leggero e ricco di curiosità.

Il 29 dicembre 2019 vediamo Rebecca Staffelli su Italia 1 nel film per la tv "Din Don 2": diretto da Paolo Geremei e interpretato da Enzo Salvi segna il debutto della Staffelli - in un piccolo ruolo, interpreta Suor Clementina - nella recitazione. Successivamente la Staffelli è inviata di Radio 105 al programma pomeridiano "Amici di Maria de Filippi" e, per Radio Mediaset, partecipa allo stesso talent nel 2023.

Rebecca Staffelli ha ricevuto parole offensive e intimidatorie da parte di un rapper ed esponente della trap milanese, Mr Rizzus, il cui nome di battesimo è Simone Rizzuto. Il trapper monzese ha usato spesso frasi violente e volgari contro le donne e Rebecca è stata una delle sue vittime. La ragazza ha denunciato il cantante per le sue azioni.

A partire da lunedì 11 settembre 2023 vediamo Rebecca Staffelli su Canale 5 nell'ottava edizione del "Grande Fratello VIP": qui copre il ruolo di opinionista social, sostituendo in tal modo Giulia Salemi.

La vita privata e il fidanzato Alessandro Basile

È fidanzata con Alessandro Basile, anch'esso appartenente al mondo dello spettacolo.

Il profilo Instagram

Rebecca Staffelli ha un profilo ufficiale di Instagram che vanta oltre 164.000 followers, dove pubblica molti scatti che la immortalano in tutta la sua bellezza, ma anche post inerenti ai suoi lavori televisivi e radiofonici.