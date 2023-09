Chi è Rosy Chin del Grande Fratello: età, origini, ristorante, marito, figli, Instagram

Con il suo Yokohama Sushi Restaurant, gestito insieme al marito, Rosy Chin è a Milano una rinomata chef di cucina fusion. A partire dall'11 settembre 2023 la chef di origini cinesi è una delle concorrenti del reality show "Grande Fratello". Dalla gastronomia ai figli, dai problemi con il peso a Instagram: leggiamo qualcosa in più su di lei.

Età, origini, famiglia

Rosy Chin nasce a Milano il 3 novembre 1985. Di origini cinesi, è cresciuta in una famiglia dai metodi rigidi e severi, ma, in generale, la sua giovinezza è stata segnata da rapporti complicati con sè stessa: ha dichiarato di essersi spesso considerata troppo cinese per gli italiani e troppo italiana per i cinesi.

Lavoro e problemi con il cibo

I genitori di Rosy Chin sono dei ristoratori e lei, fin da giovanissima, li ha aiutati nei loro ristoranti, sacrificando quelli che sono i giochi dei bambini. Nel video di presentazione del "Grande Fratello" dichiara: "Ho avuto un pessimo rapporto con il cibo. Per me era un nemico. Ogni problema lo annegavo nel cibo. Ero completamente differente, avevo 60 chili di rabbia, 60 chili di responsabilità in più addosso" (60 sono infatti i kg che è riuscita a perdere per rimettersi in piena forma). Dopo aver frequentato la scuola alberghiera, Rosy Chin ha approfondito lo stile fusion, coniugando sapori orientali e occidentali. Rosy Chin è la proprietaria del ristoranteYokohama di Milano, ma è anche una food blogger per Giallo Zafferano e un'imprenditrice.

Marito e figli

Rosy Chin ha sposato nel 2018 il ristoratore, e insieme a lei co-proprietario del Yokohama Sushi Restaurant a Milano, Paolo La Quosta. Quando sono convolati a nozze, i due avevano già avuto i loro tre figli.

Rosy Chin e la televisione

Pur non appartenendo al mondo dello spettacolo, Rosy Chin è già apparsa in alcuni programmi televisivi. La abbiamo vista, nello specifico a "È sempre Mezzogiorno" con Antonella Clerici e in una puntata di "Camper in viaggio", entrambi in onda su Rai 1. La chef è inoltre apparsa nella docuserie "The Ferragnez", dove vediamo Fedez andare in compagnia della nonna al ristoranta Yokohama. In una foto pubblicata su Instagram vediamo Rosy Chin fotografata con Chiara Ferragni, in occasione della premiere della seconda stagione della serie targata Prime.

Grande Fratello

Da lunedì 11 settembre 2023 Rosy Chin è una delle concorrenti alla nuova edizione del reality di Canale 5 "Grande Fratello", condotto da Alfonso Signorini. Nel commentare la sua partecipazione la chef ha dichiarato: "È un altro atto di fede che devo fare, ma voglio farlo".

Instagram e passioni

Rosy Chin è molto attiva sui social network: su Instagram ha circa 380.000 follower e sovente mostra la sua arte culinaria. La chef nutre un immenso amore per i duoi animali: ha infatto tre cani, Pixie, Jasmine e Yuki e una cavia peruana, Carmelino.