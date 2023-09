Chi è Samira Lui del Grande Fratello: da Miss Italia al fidanzato Luigi Punzo

Vita artistica e privata di Samira Lui: modella e terza classificata a Miss Italia, da settembre è la concorrente del Grande Fratello, in prima serata su Canale 5. Ma chi è Samira Lui? Dalle origini al canto, da L’eredità al fidanzato, dal fidanzato ai commenti social. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera.

Età, origini, studi, primi lavori

Samira Lui nasce a Udine il 6 marzo 1998 da padre senegalese e madre italiana. Da piccola presenta un grande talento per il canto, tanto che all'età di 5 anni entra nel coro di voci bianche del Friuli Venezia Giulia, passione e attività che porta avanti anche in anni successivi. Al contempo Samira studia e si diploma come geometra e fa dei lavori come hostess in fiere e rassegne.

La sua non è stata un'infanzia facile. Nella clip di presentazione del Grande Fratello, in merito alla sua famiglia, ha detto: "Mia mamma è una donna meravigliosa e molto bene, c'è in qualsiasi caso ho bisogno. Non ho invece mai conosciuto mio papà, ma questo non è stato un problema, perché mamma ha sopperito alla sua assenza".

La carriera, da Miss Italia a L’eredità

L’avvenenza di Samira Lui portano la ragazza prima a passerelle e fortunati concorsi di bellezza, poi alla vetrina di Miss Italia 2017. Un’esperienza molto fruttuosa che vede Samira classificarsi al terzo posto, ma soprattutto un’occasione che le permette di farsi conoscere ad un pubblico ampio. Successivamente approda dunque a L’eredità, il famoso game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Qui Samira veste il ruolo della Professoressa, prima in coppia con Ginevra Pisani, poi con Andrea Cerelli, primo Professore del programma. L'anno scorso, in autunno, la partecipazione a Tale e Quale Show, varietà delle imitazioni di Rai Uno.

Samira Lui al Grande Fratello

Samira Lui è una dei quindici concorrenti che entrano nella Casa sin dal primo giorno. Nella clip di presentazione del Grande Fratello, ammette di avere come sogno quello di sfondare nel mondo dello spettacolo: "Miss Italia mi ha fatto capire quello che amo davvero fare", cioè la televisione. "Io anche a casa, mentre faccio le pulizie, mi metto a ballare". Ha le idee chiare sulla sua partecipazione al reality: "Nella casa, dirò quello che penso. Sono una che non sa stare zitta. Occhio, Grande Fratello, perché sarò imprevedibile".

Vita privata: il fidanzato Luigi Punzo

Samira Lui risulta fidanzata ufficialmente con Luigi Punzo. Luigi è un modello ma anche un luxury concierge, un lavoro di servizio d’assistenza e di supporto per hotel di lusso che basa le prestazioni su misura della struttura per la quale lavora (e relativi clienti). Tra le altre cose, sul profilo Instagram ufficiale di Samira Lui è possibile vedere la coppia in tutta la loro bellezza. Durante Miss Italia 2017 Samira Lui è stata protagonista di una gaffe di Francesco Facchinetti che ha presentato la ragazza come la “concorrente proveniente dal Senegal” (quando lei è invece nata a Udine). L’episodio ha scatenato qualche commento razzista sul web, per fortuna rientrato e schiacciato dagli innumerevoli apprezzamenti social nei confronti della ragazza.

Samira Lui su Instagram