Grande Fratello, chi è Sara Ricci: età, vita privata, film e quel calendario hot con l'ex Beppe Convertini

Oggi, 20 novembre, due nuovi vip entreranno nella casa del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini si arricchisce dunque di due new entry, tra cui Sara Ricci, nota attrice. Ecco tutto quello che c'è da sapere su di lei.

Biografia, età

Sara Ricci è nata a Roma il 27 novembre 1968. Da adolescente studia danza e poi recitazione. Dal 1990, circa, comincia a recitare in diversi spettacoli teatrali, poi si dedica anhce alla tv e al cinema.

Film

Nel 1995 recita in "Al di là delle nuvole", diretto da Michelangelo Antonioni e Wim Wenders. Successivamente raggiunge la popolarità grazie alla soap opera di Canale 5, Vivvere, nel ruolo di Adriana Gherardi. Non solo. Ha recitato anche in "Un posto al sole", "Il maresciallo Rocca", "Don Matteo", "Il paradiso delle signore" e adesso arriva nel reality di Canale 5.

Vita privata

Della sua vita privata si sa già qualcosa, dal momento che alcune storie d'amore sono uscite allo scoperto negli anni. Innanzitutto, nel 2003, ha posato senza veli per il calendario del mensile Maxim insieme al fidanzato dell'epoca Beppe Convertini. Nudi, abbracciati, mangiando frutta: le pose "hot" non sono passate inosservate. Inoltre ha avuto una relazione con il collega di set Alessandro Preziosi. Per 15 anni, soprattutto, è stata fidanzata con Gianluca Ciufferi, la sua vera grande storia d'amore. Ha avuto anche una storia con Paolo Calissano, l'attore trovato senza vita nell'abitazione di Roma in zona Balduina, solo due anni fa. Il decesso fu causato da un'intossicazione da psicofarmaci antidepressivi. Attualmente Sara Ricci è single.

Il profilo Instagram

Sara Ricci ha un profilo Instagram in cui conta oltre 60mila follower, destinati sicuramente a crescere per via della partecipazione al Grande Fratello.