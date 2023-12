Chi è Sergio D'Ottavi, nuovo concorrente del GF: lavoro, vita privata, fidanzata, social

Come riportato dalle anticipazioni, stasera 23 dicembre due nuovi concorrenti si aggiungeranno al cast del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Uno dei due si chiama Sergio D'Ottavi. Ma chi è? Cosa fa nella vita e cosa si sa del suo privato? Ecco i dettagli.

Lavoro, età

Sergio Maria D'Ottavi - questo il suo nome completo - nella vita è un imprenditore nel campo della ristorazione. Pare (perché ancora non si hanno notizie ufficiali e certe su di lui) che sia il fondatore di un noto locale a Sabaudia (Latina). Non è nota la sua età.

Vita Privata

Sergio ama viaggiare: ad esempio è stato in India e alle Maldive. Ha una passione per il surf. Ama anche la musica, infatti fa pure il DJ. Con tutta probabilità non è single, ma ha una relazione con una bellissima ragazza di nome Cristina.

Social

Sergio non è un vip, di conseguenza il suo profilo Instagram ha solo 1.090 follower, ma sicuramenete aumenteranno nei prossimi giorni. Anche in questo caso non si sa con certezza se sia vermante lui e se proprio quello sia il suo profilo Instagram. Una cosa è certa: segue la pagina del Grande Fratello ed è seguito da molteplici pagine dedicate al reality di Signorini. Per tutte le altre info non reste che attendere le prossime settimane dove, logicamente, avrà modo di farsi conoscere e di raccontarsi.