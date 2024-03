Grande Fratello, la semifinale. C'è il nome del primo eliminato: chi è

Tutto pronto per la semifinale del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e con Rebecca Staffelli e Cesara Buonamici in studio. C'era grande attesa per la puntata in onda stasera - giovedì 21 marzo - dal momento che saranno decretato i finalisti. Logicamente pesano molto le eliminazioni. Al televoto c'erano Alessio, Simona e Federico. Alle 22:20 circa, il conduttore si è collegato con loro per svelare chi è la prima persona salva. Si tratta di Simona che, felicissima, si è seduta sul divano.

A seguire il conduttore ha dato modo ad Alessio e Massimiliano di confrontarsi. Durante la settimana, infatti, i due si sono scontrati. Secondo Alessio, infatti, l'attore reciterebbe sempre. Non solo. Non si meriterebbe neanche la finale. "Massimiliano è andato poco volte in nomination, era interessante. Diciamo che lui ha avuto una capacità di metamorfosi notevole", ha detto Beatrice. "Io all'inizio lo avevo soprannominato il marchese del grillo. Lui cade e rinasce, cioè forse è troppo però si è riginerato un sacco di volte. Trovo azzeccata la frase di Beatrice sulla metamorfosi", le parole di Buonamici. Il conduttore è andato avanti con le altre dinamiche, poi l'annuncio.

Il nome dell'eliminato? Signorini, alle 23 circa, ha detto: "Il pubblico ha deciso che tra Alessio e Federico a dover abbandonare la Casa del GF è Alessio". "Mi dispiace", ha aggiunto il presentatore. Il ragazzo allora: "Sono profondamente grato di aver vissuto questa esperienza".