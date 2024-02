Grande Fratello, puntata 28 febbraio: il risultato del televoto

Durante la puntata del Grande Fratello in onda 28 febbraio, Alfonso Signorini ha rivelato i risultati del televoto. "Loro pensano che sia il verdetto dell'eliminazione e noi glielo faremo credere. Solo dopo diremo che si tratta del primo nominato per la prossima puntata", ha detto il conduttore. E di chi si tratta?

Il risultato del televoto

Al televoto c'erano Alessio, Federico, Grecia, Marco, Massimiliano, Paolo e Simona. Il primo che resta in Casa è Maddaloni, poi Grecia. A seguire si salvano anche Federico e Simona. Massimiliano afferma: “Io ho l’impressione che essendomi esposto così questa settimana, il pubblico potrebbe non averi perdonato”. Paolo invece dice: “È sempre un incognita, ti direi Alessio perché è nuovo”. Alessio conclude: “Penso di essere io quello a rischio”.

Alle 00:40 il conduttore rivela il risultato definitivo: Paolo si salva. Quindi Signorini: "Il meno votato dal pubblico è..". Suspance. Quindi il nome: Massimiliano. Gelo in studio. Con solo il 7% di voti, Massimiliano è il meno votato. "Siete proprio dei malandrini..", ha detto l'attore. Beatrice interviene: "Mi fa strano, non mi torna".

Allora il presentatore: "Massimiliano, hai fiducia in me?". "No", risponde Varrese, ridendo. "Siamo dei mascalzoni ma non siamo così perfidi. Sei il primo per la nomination. Però avevi ragione quando avevi detto quello sul pubblico". Ad ogni modo Varrese rischia di essere eliminato. Quando? "Non si sa". "In altre parole, non rompete gli zebedei e votate", conclude Signorini. Non prima di aver detto che il programma andrà in onda lunedì e giovedì, fino almeno alla fine di marzo.