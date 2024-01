Grande Fratello, Signorini fa il nome dell'eliminato: chi è

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 15 gennaio, uno dei concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini ha dovuto abbandonare definitivamente il programma. In nomination c'erano Anita, Paolo, Federico, Stefano, Beatrice, Monia, Rosanna e Sergio. I primi a salvarsi sono stati Monia, Beatrice e Anita. Alla fine, per il verdetto definitivo, sono rimasti Sergio, Rosanna e Paolo. Sergio è salvo e Beatrice esulta. Rimangono solo Paolo e Rosanna. Il conduttore rivela: "A dover abbandonare la Casa del Grande Fratello è Rosanna".

"Mi spiace", commenta Signorini. "Cosa ti ho detto quando sono entrata? Che vorrei un figlio come te!", ha detto la Fratello. Che poi ha detto: "Grazie Max, sei stato meraviglioso con me nel momento di crisi. Monia ti voglio molto bene, sei una ragazza sposare. Ciao Stefano amore, ti guarderò. Ciao Giuseppe sei davvero meraviglioso, sei speciale" e ancora altri saluti mentre Paolo gioisce. "Rosanna mi dispiace devo chiederti di uscire". Rosanna ha salutato tutti, avvicinandosi alla porta rossa con in sottofondo T'Amo T'Amo, uno dei suoi grandi successi.

Fiordaliso c'è rimasta molto male: "Questa settimana ci siamo proprio capite. Lei era entrata un po' a gamba tesa ma ora ci stavamo molto divertendo. Mi dispiace, mi dispiace molto". Effettivamente Fratello, che aveva iniziato quest'esperienza in sordina, adesso era riuscita a prendere le misure con il reality show. La permanenza di Paolo, invece, appare piuttosto legata a quella di Letizia, la sua fidanzata. Insomma, sarebbe stato meglio che l'esito del televoto fosse stato differente ma, d'altronde si sa, è il pubblico a decidere. Ed è giusto rispettare il volere dei telespettatori.