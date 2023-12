Chi è Stefano Miele, nuovo concorrente del GF: lavoro, vita privata, social e l'amico famoso

Come già riportato nelle anticipazioni, stasera 23 dicembre, al Grande Fratello arrivano due new entry. Uno è Sergio D'Ottavi. L'altro, invece, è Stefano Miele. Ma chi è? Che lavoro fa, cosa si sa della sua vita privata e soprattutto chi è l'amico famoso che sicuramente i telespettatori del GF già conosceranno? Procediamo con ordine.

Lavoro

Stefano Miele è uno stilista e direttore creativo di moda. Ha fondato l'azienda "Haus of Honey". La passione per il suo lavoro è iniziata già da piccolo, quando trascorreva molto del suo tempo nella bottega di scarpe della madre.

Vita privata

Non si sa moltissimo della sua vita privata, se non che è nato a Gaeta ma ormai vive a Milano. Non sappiamo se sia single oppure no.

Social

Stefano Miele ha un profilo Instagram dov'è seguito da 22,7 mila persone. Qui ma pubblicare contenuti relativi al lavoro, ma anche viaggi e altri scatti più personali: al mare, in palestra oppure viaggiando.

Amico famoso

Molti potrebbero già conoscerlo poiché è molto amico di Tommaso Zorzi, ex vincitore del reality (nella versione VIP). È attivo anche nel mondo delle celebrità più in generale, grazie al proprio lavoro: Ilary Blasi e Aurora Ramazzotti, ad esempio, hanno indossato le sue creazioni.