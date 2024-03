Grande Fratello, chi è il terzo finalista: il nome a sorpresa

Una puntata tosta quella del Grande Fratello in onda tra lunedì 18 e martedì 19 marzo 2024. Dopo la prima eliminazione (Anita), Alfonso Signorini ha chiamato gli altri concorrenti da parte. La scelta da compiere è ardua perché dall'esito di questo strano meccanismo di nomination dipendono ben due destini. Il più votato sarà il terzo finalista di questa edizione, mentre il meno votato andrà via definitivamente dalla Casa.

Le scelte dei concorrenti

Massimiliano sceglie Giuseppe: "Abbiamo condiviso profondamente questi mesi insieme. A me piacerebbe che vincesse lui, rappresenta la semplicità di cui questo Paese ha bisogno".

Letizia sceglie Paolo (e il motivo è ovvio).

Alessio sceglie Paolo: "Non è mai alla ricerca di protagonismo. Lui è molto umile e penso che se lo meriti".

Greta sceglie Sergio: "Ha avuto molta pazienza e rispetto. Volevo ringraziarlo così".

Paolo sceglie Letizia.

Simona sceglie Max: "Lui è stato veramene eccellente in questi mesi, ha mostrato la sua grande paternità".

Perla sceglie Letizia: "Se lo merita".

Sergio sceglie Max: "Con lui ho avuto modo di condivere momenti molto importanti e profondi".

Federico sceglie Paolo: "Lui è stato una delle prime persone con cui ho fatto amicizia".

Giuseppe sceglie se stesso: "Sono sempre coerente. Penso che dobbiamo essere noi in primis a crederci".

Beatrice sceglie Giuseppe: "Non parlo a nome personale ma come coinquilina. In questi 6 mesi è stato uno dei più responsabili nei confronti della Casa".

Rosy Chin sceglie Giuseppe: "Nella mia rosa di nomi, mancava lui".

Quindi i due più votati sono Giuseppe e Paolo. Loro due vanno al televoto flash per il terzo finalista. Ma non sono soli.

Chi è il terzo finalista

"Non vi ho detto proprio tutto. Vi leggo un comunicato del GF: 'Cme sapete amiamo gli imprevvisti. Il prossimo televoto flash non servirà solo a scegliere il terzo finalista, proclamato stasera stessa, ma decreterà anche una eliminazione. A voi due tocca una scelta definitiva: dovete scegliere un solo concorrente da trascinare al televoto con voi. Ovviamente questa persona rischierà l'eliminazione, ma potrebbe invece anche soffiarvi la finale. Oppure condividerò con voi l'emozione della finale. Avete 60 secondi per fare insieme un nome. Se non troverete un accordo, andrete al televoto solo voi due, ma in questo caso rischierete molto di più", le parole del presentatore. Giuseppe e Paolo hanno scelto Massimiliano. L'esito qual è? Il concorrente che vola in finale è Massimiliano Varrese.