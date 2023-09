Grande Fratello, Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo: "Aveva scoperto delle chat. Ecco in che situazione siamo adesso"

Si è tenuta ieri 18 settembre la terza puntata del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Al televoto, il cui esito sarà svelato durante la prossima puntata (giovedì 21 settembre), sono finiti Arnold, Beatrice, Lorenzo e Vittorio. Tra momenti più divertenti e altri, invece, più intimi, la puntata ha raccolto davanti al televisore 2.199.000 telespettatori, pari al 18% di share. Un risultato non entusiasmante. Il cast si è arricchito di recente di qualcuna new entry, tra cui quella di Ciro Petrone. Dopo un'ora e mezza dall'inizio della trasmissione, il conduttore ha preso la parola e si è rivolto a Petrone dicendogli: "Ciro, vogliamo farci un po' i fatti tuoi, ok?", poi ha mandato in onda un video per ripercorrere il "rapporto speciale" tra Ciro e la fidanzata Federica Caputo. Sulle note di "Essenziale" di Marco Mengoni, abbiamo ascoltato le parole di Ciro che, durante il video di presentazione, aveva già parlato di Federica: "Siamo fidanzati da 12 anni, lei è la donna della mia vita - le sue parole -. È la ragazza più pura e pulita che io conosca, è unica, è rara. Non riuscirei a stare senza di lei". Poi aveva confessato: "Nell'ultimo periodo abbiamo attraversato non dei bellissimi momenti. Lei vorrebbe più certezze, più stabilità, più solidità e purtroppo ad oggi io non riesco a dargliela".Quindi il racconto di un episodio che ha inevitabilmente segnato la coppia: "Io ero fidanzato con Federica da 7 anni, qualche anno prima lei scoprì delle chat che avevo con altre ragazze e abbiamo partecipato a Temptation (Island, il programma tv, ndr)", aveva detto ricordando la rapidità dell'esperienza, interrotta dalla memorabile fuga verso il villaggio delle ragazze, cercando proprio la "sua" Federica. Infine aveva concluso: "Lei è l'unica donna che avrò per tutto il resto della mia vita".

Alfonso Signorini: "Il nostro Ciro vive ancora con la mamma, lavato e stirato", il concorrente risponde così

Tornati in studio, grandi applausi per il concorrente. Allora il presentatore gli ha chiesto in che situazione si trovi attualmente con la fidanzata. Petrone ha chiarito: "Ad oggi va tutto bene fortunatamente. Siamo stati in Thailandia e abbiamo trascorso il viaggio più bello della nostra vita. Le certezze che chiede? Dopo tanti anni insieme ci sono dei momenti un po' così, dove uno cerca di fare un passo però poi ci pensa, non è pronto, non è il momento giusto". "Un matrimonio?", ha giustamente domandato Fiordaliso, seduta accanto a lui. Ma l'attore ha risposto di no. Poi ha continuato a spiegare: "Federica si sente ancora piccola, io non ho ancora quella stabilità che a lei serve". Qualcuno ci ha capito qualcosa? Probabilmente no. E neanche Signorini, che infatti è intervenuto provando a fare chiarezza: "Io capisco, però voglio aggiungere un tassello: il nostro Ciro vive ancora con la mamma, lavato e stirato". "Ci siamo dati un annetto e poi cambierà tutto", ha assicurato l'attore 35enne. "Se magari vinci questo Grande Fratello, con quello che viene nelle casse, anche meno di un annetto", ha infine concluso il presentatore.