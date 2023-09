Grande Fratello, Claudio Roma a Fiordaliso: "Hai il doppio dei miei anni, puoi anche andare a casa". Lei reagisce così

A poco più di una settimana dall'inizio del Grande Fratello, iniziano ad attivarsi le prime dinamiche. Tra i concorrenti che stanno spiccando di più, c'è sicuramente Fiordaliso. L'interprete di "Non voglio mica la luna" è stata protagonista di un acceso botta e risposta con Claudio Roma. Nell'ambito di un gioco ideato dagli autori del programma, Claudio si è lasciato andare ad un'affermazione che ha indispettito la cantante. Lei, ovviamente, si è difesa come meglio ha potuto. Cos'è accaduto precisamente? Fiordaliso ha accusato Claudio di non esporsi mai totalmente. Nella fattispecie ha detto: "Il tuo difetto è questo: lanci il sasso e poi dici: 'però il sasso io l'ho lanciato perché l'acqua sembrava un po' torbida e volevo vedere se era chiara0". "Io sono un buono, vedo il bicchiere mezzo pieno, sono fatto così", si è difeso Claudio.

Poi ha spiegato di essere dispiaciuto del fatto che alcune critiche arrivino da Fiordaliso mentre, a suo dire, sarebbe stato differente se fossero giunte da un concorrente più giovane: "Tu (Fiordaliso, ndr) non hai bisogno di niente, tu puoi andare a casa, qui ognuno ha il suo sogno, magari sì ma minore del nostro". A quel punto la cantante non ci ha visto più e ha sbottato: "Ancora con questo fatto? Io ti sto dicendo che se dici una roba devi continuarla a dire. Ma chi te l'ha detto che ho un sogno minore del tuo? Tu non puoi sapere qual è il mio sogno". "Perché tu hai il doppio dei miei anni", ha insistito lui.