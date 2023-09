GF, Signorini lo presenta come "ex spacciatore". Ma il concorrente reagisce male: "Non doveva farlo"

Tra i nuovi ingressi che venerdì 15 settembre hanno ampliato il cast della casa del Grande Fratello c'è stato anche quello di Claudio Roma, un ragazzo con un passato difficile segnato dalla droga e dal carcere. "Avevo 16-17 anni e ho preso una strada sbagliata", ha raccontato il concorrente 34enne nella clip di presentazione. "Quello è stato il momento più basso della mia vita. Ho pagato caro, ho fatto servizi sociali e volontariato e quindi mi ha cambiato tanto". Il commento di Alfonso Signorni è arrivato subito dopo: "Tu sei stato molto deriso a scuola e bullizzato, ti sentivi un po’ un pesce fuor d’acqua e alla fine per sentirti più forte sei entrato in una brutta compagnia, e l’hai pagata perché sei diventato spacciatore per un brevissimo periodo della tua vita. Sei stato comunque colto in flagranza di reato e per questo sei finito qualche giorno in carcere, poi affidato ai servizi sociali" ha affermato.

Ma poco dopo la fine della diretta su Canale 5, Claudio Roma ha manifestato un certo disappunto proprio verso il conduttore, accusato di aver usato una parola che a lui proprio non è piaciuta. "C'è una parola che proprio non doveva dire" ha detto ai compagni parlando di Signorini. "Del carcere? No quello va bene, è la verità ed è quello che è successo. Mi riferisco che mi ha chiamato spacc... No proprio no, non doveva". Claudio ha quindi spiegato perché, secondo lui, quel termine doveva essere omesso: "Non mi è appartenuta e non va bene. Se andiamo a vedere… Ok che se uno porta una sostanza a degli amici o a mille persone è la stessa cosa. Lo chiami allo stesso modo, ok lo capisco (....) Non è che non doveva parlarne e lo so benissimo. Sono qui anche per parlarne e io sono quello che sono anche per il mio passato".

Il concorrente ha anche parlato del suo stato d'animo nel momento in cui Signorni lo ha definito come non voleva e ha spiegato di non aver reagito perché in quel momento si sentiva bloccato: "Mi sono fermato perché avrei reagito troppo male altrimenti", ha detto Claudio, augurandosi di poter chiarire una situazione che stasera, in occasione della nuova puntata del GF, potrebbe essere ripresa dallo stesso Signorini.