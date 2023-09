Gf, Claudio Roma ex spacciatore? Un amico racconta tutto

A poche ore dalla diretta scoppia una delle prime polemiche di questa nuova edizione del Grande Fratello. Ad accendere la miccia è stato inconsapevolmente proprio il padrone di casa, Alfonso Signorini, che nella puntata di venerdì, presentando uno dei nuovi concorrenti, Claudio Roma, lo ha definito un "ex spacciatore". Termine che non è andato giù al diretto interessato: "Non doveva - ha detto sfogandosi con gli altri inquilini - Ok che se uno porta una sostanza a degli amici o a mille persone è la stessa cosa. Lo chiami allo stesso modo, ok lo capisco. Non è che non doveva parlarne e lo so benissimo. Mi sono fermato perché avrei reagito troppo male altrimenti".

La domanda che si stanno facendo tutti, perciò, è se Claudio Roma sia stato davvero oppure no uno spacciatore. Da quanto ha ammesso anche lui - e raccontato certamente agli autori ai casting - nel suo passato quella parentesi c'è stata, ma a quanto pare la situazione era più complessa rispetto a come è stata riportata in puntata. Lo spiega il suo migliore amico, Carlo Mancini, che sui social si dice "indignato" per il comportamento di Signorini.

L'ex volto di Uomini e Donne si sfoga in una storia Instagram: "Sono passati alcuni giorni, ma non riesco a non esprimere la mia indignazione e il mio profondo sgomento rispetto alla leggerezza con cui è stata usata quella parola durante la presentazione di Claudio. Alcuni termini, se non vengono adeguatamente specificati i confini, possono essere interpretati in maniera molto più pesante rispetto a quello che è effettivamente accaduto". Mancini sottolinea la mancanza di tatto e lascia intuire, appunto, come la realtà sia molto più complessa da spiegare e che sarebbe giusto lasciarlo fare al diretto interessato: "Peno che si possano dire cose anche delicate, ma in quel caso c voglia molta più attenzione per rispetto al dolore che rappresentano - conclude - Non trovo giusto buttare una bomba così senza poi dedicare il giusto spazio affinché l'interessato possa argomentarla e mi auspico che ciò accada in futuro". Alfonso Signorini potrebbe far parlare Claudio in merito proprio stasera.