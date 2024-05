GF, ricominciano i casting. La strana richiesta di Alfonso Signorini: "Ho cancellato tutto"

Sono ormai trascorsi diversi mesi dalla fine del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Un'edizione diversa dalle altre, con meno trash (per seguire la nuova linea dell'azienda) e più discreta. Per dirne una: Cesara Buonamici unica opinionista è stato sicuramente un segnale molto chiaro. Una scelta simile è stata fatta anche per l'Isola dei Famosi, con Dario Maltese opinionista. Tornando al GF, anche per il prossimo anno è stato riconfermato Alfonso Signorini al timone. Sconosciuti, al momento, gli altri dettagli (opinionisti) e soprattutto i concorrenti. Ma i casting sono aperti.

Come partecipare ai casting del Grande Fratello

Ieri, martedì 21 maggio, su Instagram l'account ufficiale del Grande Fratello ha scritto: "Come fare per partecipare ai casting? Grande Fratello non si ferma mai: sono già partiti i casting per la prossima edizione. Sul sito https://grandefratello.endemolshine.it, nei nostri scouting in giro per l’Italia oppure direttamente qui sui social con un nostro messaggio: si, siamo davvero noi a scrivere".

La richiesta di Signorini: "Sono un boomer"

Ma non finisce qui. Per la prima volta, infatti, lo stesso conduttore Alfonso Signorini si è reso disponibile per raccogliere le prime candidature tramite i messaggi privati sul suo account Instagram. Lo ha reso noto il presentatore stesso: "Quest’anno vorrei conoscervi un po’ meglio. Scrivetemi in Direct Message: un breve profilo con quelle che ritenete essere le cose importanti da sapere di voi. Si comincia sempre così.. Vi aspetto e buona fortuna a tutti!!!".

"Ciao ragazzi. Lo sono, sono imbranatissimo - le parole di Signorini in un filmato pubblicato ieri -, vi prego rispeditemi tutti i messaggi che mi avete mandato da questa mattina fino a mezz'ora fa perché ho premuto un tasto e ho cancellato tutto. Non mi è rimasto più niente. Mi avrete scritto in più di 3-4.000 persone, vi prego. Sono un boomer, che volete fare? Sti cavoli. Vi aspetto: se vi chiedo il cellulare è già un buon segno".