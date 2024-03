Concorrente arrestato nella Casa: cos'è accaduto al Grande Fratello (albanese)

Sembra assurdo e invece è tutto vero. Ne parlano anche altre testate italiane (e non). Si tratta del Grande Fratello Vip, ma non la versione italiana (anche perché attualmente sta andando in onda quella non vip) bensì quella albanese (dove tra i concorrenti figura anche Heidi Baci, ex concorrente dell'edizione italiana 2023-2024).

Cos'è accaduto

Liam Osmani, concorrente del GFVip albanese, è stato arrestato a meno di 24 ore dal suo ingresso nella Casa più spiata d'Albania. La notizia del suo arresto è stata anche confermata da parte della polizia di Tirana, che in un comunicato ha spiegato: "Le strutture delle Forze Speciali per le Operazioni straordinarie hanno arrestato il cittadino Liam Osmani, 44 anni, mentre si trovava nella casa del Grande Fratello Albania Vip 3. La Procura di Tirana, in data 09.05.2022, ha emesso l’ordinanza di arresto dopo la decisione relativa alla causa penale del 23.02.2022, che ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione questo cittadino per il reato di ‘frode’. Adesso l’uomo è stato prelevato dal programma televisivo e si trova in custodia". Il legale che lo difende ha annunciato che l'uomo non fosse a conoscenza della condanna in quanto cittadino tedesco residente in Germania. Ma per cosa era ricercato?

Il motivo dell'arresto

L'ormai ex gieffino - Liam Osmani - era ricercato a causa di una condanna per frode ricevuta nel 2022. L'arresto (non trasmesso in diretta televisiva) è stato coordinato dalle Forze Speciali per le Operazioni straordinarie. Osmani era stato condannato a 2 anni e mezzo e la procura aveva emesso l'ordinanza si arresto nel maggio dello scorso anno (il 2022). L'uomo era stato condannato per avere acquistato nel 2019 17 biglietti turistici per la Germania per un valore di circa 6mila euro senza mai effettuare alcun pagamento.