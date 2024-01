GF, concorrenti convinti: "Applausi contro Beatrice, le cose cambiano"

L'ultima puntata del Grande Fratello - quella andata in onda lo scorso martedì su Canale 5 - ha scombussolato gli equilibri della Casa. Come annunciato dallo stesso conduttore Alfonso Signorini, infatti, c'è una nuova "pretendente" al titolo di "queen della Casa". Si tratta di Perla Vatiero, che si è scontrata direttamente con Beatrice Luzzi, protagonista indiscussa di questa edizione. Il loro botta e risposta, piuttosto diretto, ha animato la prima parte della puntata ma ha avuto ripercussioni anche nei giorni a venire.

Tanto che proprio di recente, scrive Biccy, i concorrenti si sono confrontati arrivando a pensare che la grande popolarità di Luzzi sia ormai al capolinea. In particolare Letizia avrebbe fatto notare ad altri gieffini - Paolo, Perla e Massimiliano - che gli applausi per l'attrice di "Vivere" non sarebbero più gli stessi. O almeno questa è stata la loro percezione, convinti che ciò possa indicare qualcosa di negativo per Beatrice. Eppure l'attrice proprio durante la scorsa puntata è stata salvata per prima dal pubblico. Non solo. In studio vi era un nutrito gruppo di fan di Giuseppe, accorsi dalla Calabria per festeggiare il suo compleanno.

La popolarità di Beatrice minata da quella di Perla?

Ad ogni modo, cosa hanno detto? "Ragazzi è la prima volta che sento applaudire il pubblico contro Bea e non pro Bea. Avete sentito quanti applaudivano contro?", ha detto Letizia. Massimiliano non ha dubbi: “Le cose cambiano, uno si stufa. Io che vi ho sempre detto a tutti? I conti qui si fanno alla fine. Questo è quello che vi ho scritto nel messaggio. E io non scrivo mai cose a caso". Non solo. Per Anita qualcosa è drasticamente cambiato: “Perla per Beatrice potrebbe diventare il suo vero tallone d’Achille.Vedo tanta difficoltà nell’affrontare i discorsi con Perla ed è evidente. Essendo una ragazza di 25 anni le tiene tanto testa e ce ne siamo accorti tutti“. Ma sarà veramente così? Davvero Beatrice, che fin da subito si è imposta come "la favorita" sta vivendo una crisi di popolarità, minata dalla ritrovata forza di Perla? Difficile crederlo, nonostante l'ottimo riscontro di pubblico per Perla. Ma, come sempre, sarà il pubblico a deciderlo. Non resta che attendere i nuovi sviluppi.