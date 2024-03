"Siamo tutti disoccupati", parla la concorrente del GF 2023/2024. Il video

Lo scorso lunedì si è conclusa l'edizione 2023/2024 del Grande Fratello, con la conduzione di Alfonso Signori (Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio). Il loft di Cinecittà ha spento le luci, almeno fino al prossimo settembre. È stata un'edizione decisamento meno "trash" rispetto a quelle dello scorso anno. Gli ascolti non hanno premiato moltissimo, mentre il cast è stato azzeccato (prima fra tutti Beatrice Luzzi che, nonostante non abbiamo vinto, ha creato, distrutto e ricreato continuamente dinamiche nella Casa senza mai essere volgare).

Tra i tanti concorrenti che sono entrati e usciti dal loft, ce n'è una che potreste aver dimenticato. Si tratta di Valentina Modini, 27,8mila follower su Instagram. Proprio la ragazza è la protagonista di un filmato che sta facendo divertire il web. Di cosa si tratta?

Il video di Valentina: "Disoccupati"

Probabilmente all'indomani dalla vittorio del GF, Valentina ha registrato una Instagram story in cui ha detto: "Fine della festa. Le luci si spengonom che cosa significa? Una sola cosa: siamo tutti disoccupati. Buongiorno, buongiornissimo, eccoci qua. Siamo pronti per andare a cercarci un lavoro". "La cosa più giusta post Grande Fratello l'ha detta lei", ha commentato un utente. Quindi altri commenti: "Ti amo", "Lei sicuramente farà carriera, è mnolto brava", "Beh mica tutti. Qualcuno il lavoro ce l'ha e anche 'buono'". Qualcuno ci va giù pesante: "Dopo il GF non faranno nulla. Sono tutti grandissimi falliti, sfigati e disoccupati". In realtà, come scritto in precedenza da un'altra utente, qualcuno il lavoro già lo ha. Qualcun altro, magari, lo troverà proprio grazie alla partecipazione al reality. Ma logicamente non tutti potranno avere fortuna.

Intanto, anche fuori dalla Casa, continuano la dinamiche. Alcune purtroppo violente, altre più leggere. Ed è probabile che sarà ancora così a lungo, o almeno fino a quando non inizierà l'Isola dei Famosi. Intanto, il prossimo weekend, Verissimo ospiterà i concorrenti e i fan del programma potranno rivivere, insieme a loro, le emozioni che hanno animato la Casa più spiata d'Italia per più di 6 mesi.