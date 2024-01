GF, "Due concorrenti devono abbandonare immediatamente la Casa". Ma la verità è un'altra

Ecco il video dell'annuncio (fake)

Il Grande Fratello non smette di sorprendere. Durante la giornata di ieri, 17 gennaio, i gieffini sono stati invitati ad uscire dalla Casa. Non tutti, però. Solamente coloro che avevano fatto ingresso fin dal primo giorno. Chi è rimasto in Casa, allora, ha pensato bene di dilettarsi con uno scherzo. La vittima è stata Marco Maddaloni. Al noto sportivo, infatti, è stato fatto credere che due concorrenti avrebbero dovuto abbandonare immediatamente la Casa. Logicamente tutto per finta, ma senza che lui lo sapesse. Come ha reagito Maddaloni?

Il comunicato (falso) del GF

"Comunicato ufficiale: a cause delle continue liti e divisioni avvenute nella Casa, quest'oggi due persone dovranno abbandonare la Casa, motivo per cui siete stati seperati", ha esordito Sergio leggendo il comunicato (falso) davanti agli altri inquilini. "Le persone rimaste in Casa, a differenza di chi è in tugurio, dovranno nominare una di quelle delle tugurio e viceversa. A breve verrete chiamati in confessionale ad uno ad uno al fine di comunicare nel tugurio la vostra decisione, così come voi riceverete la decisione presa in tugurio. Buona fortuna".

"Noi dobbiamo votare una che è di là e il contrario", aggiunge Sergio. Nel frattempo gli altri si guardano, pronti per questo scherzo. "Nominiamoci tra di noi - continua Sergio -. Voglio andare contro le regole". "Non si può fare. Ma ti ricordi cosa diceva il comunicato?", lo frena Maddaloni. "Stasera. Immediatamente devono abbandonare", replicano gli altri. Quindi iniziano a nominarsi tra di loro.

Logicamente è tutto deciso. Monia riceve molti voti e così, ad un certo punto, si alza dal divano e va in camera da letto inscenando un pianto. Qui inizia a prepare le valigie. Marco - come avevano immaginato gli altri concorrenti - è molto toccato da questo fatto e va a rassicurarla: "Lascerai tanto al GF, poi ci vediamo a Napoli. Dici a mia moglie che la amo". Lei si asciuga le (non) lacrime, si abbracciano e si promettono di rivedersi presto. Poi, tornati in sala, tutti rivelano la verità a Marco, che sbotta a ridere. Un momento leggero, che ha riportato i telespettatori a quando il clima nella Casa era più leggero e divertente (basti pensare alla seconda edizione del GFVIP, ad esempio).