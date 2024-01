GF, alcuni inquilini escono dalla Casa: chi sono e perché. Il video

Già nella giornata di ieri, mercoledì 17 gennaio, i concorrenti del Grande Fratello erano stati sorpresi con un comunicato del tutto inaspettato. Da lì lo spostamento di alcuni di loro, ovvero: Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Vittorio e Rosy. In buona sostanza, di tutti coloro che sono entrati fin dal giorno 1 nella Casa più spiata d'Italia. Una volta arrivati a destinazione (cioè nel fantomatico tugurio) hanno iniziato a pelare tantissime patate. Poi, all'improvviso, una nuova sorpresa.

Il LED - attraverso cui hanno letto un messaggio - si è aperto e sono potuti uscire. Grida, urla e frasi di grande entusiasmo: è stato concesso loro di uscire dal loft di Cinecittà per recarsi in una rilassante SPA. Qualcuno ha ironizzato: "Lasciateli fuori". Oppure: "Mica sono stati in miniera". Ad ogni modo tra i vetarani ovviamente c'era anche Beatrice, in un giorno per lei davvero particolare e doloroso. L'attrice romana, infatti, era in pensiero poiché proprio ieri il padre sarebbe stato sepolto. Una volta tornata in Casa, infatti, ha espresso un pensiero: "Vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stata con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capitolo, scusatemi mi dispiace tanto".

A consolarla, scrive Biccy, è arrivata Fiordaliso. La cantante ha detto: "Amore non prenderla così male, non reagire così ti prego, cerca di tranquillizzarti. Loro lo sanno benissimo che sei qui e capiscono tutto. Sono stati anche loro a volerti qui dentro. Sì ma non dire nulla ti prego. Mica sei andate lì a divertirti e festeggiare. Abbiamo fatto un bagno, mamma mia, chissà che cosa grave. Nemmeno fossimo andati in Puglia a ballare la tarantella. Dai su ti prego per favore. Perdonati un po’ che è la cosa giusta. Non devi colpevolizzarti per questa uscita. Stai a sentire me che ti voglio bene. Non hai festeggiato e non sarebbe cambiato nulla se fossi stata qui oppure con noi, quindi non darti colpe che non hai".