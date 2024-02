GF, cos'accade quando termina la diretta: il gesto segreto dei concorrenti

Sono trascorsi quasi 5 mesi da quando è iniziato il Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista. Nonostante ciò, non mancano le dinamiche, anche nuove. Fatta eccezione per Perla Vatiero (e qualcun altro), la maggior parte di esse arrivano dai "veterani", ovvero i concorrenti entrati per primi nella Casa. Come Anita Olivieri, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi, protagonisti di un nuovo episodio di cui si sta parlando e che sarebbe avvenuto quando la diretta notturna in teoria doveva già essere terminata.

Cosa hanno fatto alcuni concorrenti del Grande Fratello

Come riportato da Fanpage, infatti, i tre concorrenti si sono ritrovati a parlare innanzitutto di Beatrice, su cui Anita ha fatto intendere che ci sarebbe una "protezione". E poi avrebbero addirittura preso carta e penna per organizzarsi sulle nomination in vista della prossima puntata del programma. "Tu puoi chiedere quello che vuoi", dice Rosy ad Anita. Allora la ragazza romana spiega: "Tra 11 giorni facciamo 5 mesi. Il problema sai qual è? Lunedì c'è già la gente che arriva, quindi qua non ci stiamo noi. Hai capito il senso? Se mai sarà, secondo me si esce qua". "L'unica speranza è che, se non si esce qua, né qua, è di uscire uno dei due qua", interviene Giuseppe.

Ma cosa intendevano dire? Difficile capirlo, visto che hanno parlato a bassa voce (a volte non era neanche chiaro cosa stessero dicendo) e che avrebbe utilizzando un foglio per comunicare. "Basta carta e penne per violare il regolamento. Grande Fratello questo video lo spammiamo fino a lunedì. Ci aspettiamo provvedimenti che non arriveranno mai, tanto si sa che questi fanno quello che vogliono. Nella vita le regole si rispettano", ha tuonato un utente ripubblicando il video su Twitter (o X). Cosa succederà nelle prossime ore? E soprattutto: quali sono le mosse che i gieffini vogliono portare avanti nei prossimi giorni? Non resta che attendere.