GF, alcuni coinquilini costretti al tugurio: chi sono e perché

Chi si ricorda del tugurio? Al Grande Fratello, oltre alla classica casa con tutti i comfort, c'è una zona - il tugurio - dove gli agi sono ridotto al minimo. Un tempo ci vivevano alcuni inquilini (quando erano divisi in due squadre), ma poi le cose sono cambiate. Ormai, infatti, questo ambiente è sostanzialmente non utilizzato. Fino a oggi, mercoledì 17 gennaio, quando gli inquilini hanno ricevuto un comunicato da parte del programma.

A leggerlo sono Letizia e Sergio: "Comunicato ufficiale: Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Vittorio, Rosy. Il vostro viaggio all'interno della Casa del GF è iniziato 129 giorni fa e ormai avete capito che questo percorso è pieno d'imprevisti. Per questo motivo, andate tutti nel tugurio". Urla e grida tra i coinquilini. "C'è una sorpresa che vi attende". Di cosa si tratta? Entrati nel tugurio hanno trovato diverse casse di patate da pelare. "Ci hanno lasciato a noi nuovi", ha commentato Monia.

Cos'è accaduto

"Ma non ho capito, noi ci siamo fatti due volte il tugurio e i nuovi arrivati niente?", ha detto Anita. "Vabbè almeno vuol dire che ci saranno gli gnocchi dai", le parole di Paolo. Tutti insieme, come una volta. Questo siparietto non è dispiaciuto ai fan del programma, che hanno ritrovato anzi un certo clima amichevole. "Lo sai Grande Fratello che farai una brutta fine? Quando usciremo di qui, io me lo ricorderò", la dichiarazione di Fiordaliso.Il Grande Fratello ha poi deciso di premiare la resistenza dei concorrenti, regalando loro un pomeriggio speciale di relax. "Dopo 4 lunghi mesi il Grande Fratello ha deciso di premiare la vostra resistenza regalandovi un pomeriggio speciale di assoluto relax". "Andiamo a Roma?", domanda Grecia. Si apre il LED: "Possiao uscire?", domandano tutti. Pare proprio di sì. I dettagli? Al momento non si conoscono. Non resta che attendere.