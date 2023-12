Al GF si parla di Ilary Blasi. La frase di Perla fa calare il gelo

Dallo scorso 11 settembre sta andando in onda su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. I fan del programma, però, ricorderanno bene che prima Signorini ricopriva il ruolo di opinionista mentre a condurre - nell'edizione VIP - c'era Ilary Blasi.

La nota conduttrice romana ha condotto le prime tre edizioni con i famosi nella Casa. Tre edizioni meravigliose, divertenti e che riscossero grande successo di pubblico (le prime due in particolar modo, con oltre 4 milioni di telespettatori in media). Ma torniamo sul punto. Sì perché di recente, scrive Biccy, i concorrenti del GF hanno parlato proprio di lei e Perla, in particolar modo, si sarebbe lasciata andare ad una frase che avrebbe fatto calare il gelo. Cosa ha detto?

La frase di Perla su Ilary Blasi

I concorrenti stavano parlando di conduttori e attori in generale, poi si sono soffermati sulla dizione di alcuni di essi. In particolare su Signorini Letizia ha detto: "Alfonso ad esempio quando conduce ha un italiano perfetto, non si capisce da dove venga. Ma quando è entrato qui in casa con noi si sentiva più a suo agio e allora sentivamo bene che è milanese". Poi su Blasi: "Così come Ilary ad esempio che si sente che è romana ed è anche la sua forza, perché molto spontaneo il suo accento".

In un altro momento, invece, i concorrenti stavano discutendo dell'aspetto estetico della conduttrice 42enne. Mentre gli uomini l'hanno definita "tanta roba", Perla Vatiero ha affermato: "Si è vero che è bella, però poteva anche evitare di fare tutto quello che ha fatto sul viso. Cosa? Sì, era meglio se non si fosse fatta quella roba, perchè..." e non ha terminato la frase. I concorrenti si sarebbero guardati stupiti dell'opinione - comunque legittima - di Perla. Chissà se Ilary vorrà replicare (con tutta probabilità no).