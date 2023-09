GF, i concorrenti del tugurio piombano in casa e rubano tutto: il video della "rapina"

L'ambiente del Tugurio è tornato a far parte degli spazi del Grande Fratello. La zona meno confortevole del reality è stata destinata, per il momento, a Vittorio Menozzi, Lorenzo Remotti, Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Samira Lui, finiti in nomination nella puntata di esordio del programma. Polvere da spazzare, disordine da far sparire e patate da pelare sono state le prime incombenze che i cinque si sono trovati ad affrontare, decisamente penalizzati rispetto ai compagni rimasti a godere degli agi della casa.

Ma con un colpo di scena, ecco che i "tuguriati" hanno stravolto l'atmosfera tranquilla dei concorrenti più fortunati impegnati a consumare il loro pranzo. Approfittando del "freeze" lanciato dal Grande Fratello e del rispetto della regola che impone agli inquilini di bloccarsi e restare immobili qualunque cosa o attività si faccia durante quell'intervallo, i ragazzi del Tugurio sono entrati nella casa e hanno portano via tutto ciò che hanno trovato da mangiare. E davanti ai compagni bloccati chi con il boccone in bocca, chi con le posate in mano, Anita, Lorenzo, Samira, Giuseppe e Vittorio hanno "rubato" di tutto, in cucina e anche dai loro stessi piatti, rimasti pressoché vuoti.

Rientrati nel Tugurio, un piccolo senso di colpa ha smosso Anita: "Poverini", è stato il suo commento a proposito della "rapina" ai danni dei compagni. "Ragazzi, se si fa una rapina in banca si fa per 10 euro o 1 milione di euro?", il commento di Giuseppe. La vendetta da parte dei derubati, tuttavia, potrebbe non tardare ad arrivare.