Grande Fratello, Signorini rivela in diretta: "Ecco come sta Giuseppe Garibaldi"

In alto il video dell'inizio della puntata del GF

Lunedì 5 febbraio, su Canale 5 in prima serata va in onda il Grande Fratello, il programma condotto da Alfonso Signorini. Subito la puntata inizia con una bella notizia: le condizioni di buona salute di Giuseppe Garibaldi, che durante la settimana ha avuto un malore. Ma cos'è accaduto di preciso? Ecco i dettagli.

Le parole di Alfonso Signorini su Giuseppe Garibaldi

Singorini a inizio puntata: "Giuseppe Garibaldi sta bene. Ci ha fatto prendere un bello spavento venerdì notte quando si è sentito male ma è pronto a rientrare in Casa e a continuare la propria avventura. Tra poco sarà qui. In Casa non sanno che tornerà, non glielo comunicheremo ma arriverà a sorpresa". In onda la clip di quello che era accaduto: “Non toccategli il cuore”, “Mettete i cuscini”, gridava qualcuno. “Fa ancora impressione vedere quelle immagini, comunque grazie al cielo si è risolto tutto bene. È stato immediatamente soccorso dal medico, poi è arrivata l’autombulanza, e ricoverato per accertamenti. Ora sta bene ed è qui”.

Garibaldi rivela cos'è accaduto

Il concorrente rientra in studio e saluta tutti: “Cosa ci hai combinato? Spiegaci bene cos’è successo”, domanda Signorini. Giuseppe spiega: “Ciao a tutti. Volevo fare l’Alex della situazione. Mi sono messo sul tapis a correre ma non ce l’ho fatta. Ho mangiato pochissimo, non ho pranzato e ho corso sul tapis. Mi sentivo che stavo male, dopo un’ora e un quarto di corsa. Comunque poi sono andato a bere un po’ di acqua e zucchero. Mi sono messo a letto, quando mi sono svegliato non riuscivo a reagire al mio corpo. Stavo andando al bagno e sono svenuto, poi non ricordo più niente”.

“La grande paura è passata, siamo felici che tu sia qui”, commenta il presentatore. Garibaldi aggiunge: “Devo ringraziare davvero i miei coinquilini, il medico e tutti gli autori. Il 118, l’auto medica che mi hanno soccorso. Mi sono spaventato ma ora sto bene, devo solo mangiare”. Infine il conduttore conclude: “Durante questo episodio ho notato una cosa molto bella: l’empatia di tutti i coinquilini ma anche le varie fandom sui social, pure quelle più ostili, hanno deposto le loro armi e si sono unite in un messaggio di solidarietà. Questi sono i social che noi amiamo”.