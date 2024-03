Grande Fratello, "Pessima, figura di m". Volto tv contro la madre di Greta. Il video

Continua a far parlare di sé per i commenti (piuttosto discutibili) nei confronti della figlia Greta Rossetti. Lei è Marcella Bonifacio, 48 anni, 37.400 follower su Instagram. Proprio qui, sulla piattaforma di Meta, spesso si lascia andare ad accese discussioni e invettive contro alcuni protagonisti del Grande Fratello: prima contro Beatrice Luzzi, adesso contro la stessa figlia Greta. Logicamente, per queste sue affermazioni, non è passata inosservata. Anzi, durante una delle ultime dirette di 361 Lounge, un noto volto tv si è scagliato contro di lei. Chi è e cos'è accaduto? Qui i dettagli.

"Una madre pessima"

In riferimento alle ultime dichiarazioni di Marcella su Greta, Daniela Martina ha detto: "Io se fossi la figlia io sarei molto imbarazzata di avere una madre così. Questa donna tenta di usare la figlia per ottenere un briciolo di visibilità", ha esordito. E ancora attaccandola: "Ha fatto fare a Greta tante figure di m.... Adesso capiamo perché la figlia si comporta in certi modi, avendo una mamma del genere. A me dispiace. Io mi baso sulle cose che dice sui social. Io mi vergognerei e non poco. Fa fare delle pessime figure a Greta. Ha detto che preferisce la figlia minore a Greta, perché si è messa con Sergio". Infine ha concluso: "Forse perché Sergio non ha abbastanza soldi e notorietà? Veramente una donna pessima. Una di quelle madri che spinge la figlia sugli uomini ricchi pieni di soldi. L’ha detto lei e non l’ho detto io”.

La replica di Marcella: "Tu hai sfruttato i No Vax per farti vedere"

In una seconda puntata di Lounge 361 - riporta il sito Biccy - Marcella ha voluto replicare a Daniela Martani. "Tu quando hai fatto il casino dei no vax per cosa lo facevi? Qua, qua, qua.Cerchi la notorietà tu, non fare la fi*a dietro ad un monitor. Che poi quando mi hai davanti scappi veloce, fidati. O cambi idea o scappi. Tu hai sfruttato i no vax per farti vedere. Io ho la stessa età di quella? Dio com’è conciata questa ed è anche senza figli. Queste donnette non fanno altro che attaccare", ha detto la mamma di Greta.

"Sei una gallina vecchia", volano paroloni

Quindi Martani ha nuovamente replicato: "L’ex gieffina ha risposto stizzita: “Sei ridicola, smettila. Cosa c’entrano i no vax? Io parlavo per me e non tiravo in ballo i miei familiari. Parla del Grande Fratello che ti viene meglio. Parla di te, di tua figlia e del botox. Puoi parlare di acido, di unghie finte e di trucchi“. E lei ancora: "Vieni nel nostro poliambulatorio, te lo regalo. Greta, Mirko e Perla? È una roba tutta vera, fidati. Forse ti brucia? Tu ormai sei una gallina vecchia". Un siparietto, onestamente, di basso livello.