Grande Fratello, Daniele Dal Moro fuori di sé: parolacce, bestemmie e volgarità in diretta. Cosa ha detto

Per chi segue i reality non c'è bisogno di presentazioni. Per tutti gli altri, in estrema sintesi: Daniele Dal Moro, nato a Verona nel 1990, è un influencer e imprenditore nel campo del marketing e della comunicazione. Lo scorso anno ha partecipato al Grande Fratello Vip, diventando poi noto per la storia (travagliata) con Oriana Marzoli, "dando spettacolo" anche al GF Vip spagnolo. Ecco, proprio lui è stato di recente protagonista di una live su Twitch che sta facendo molto discutere.

Stando a quanto riportato da Biccy, infatti, Dal Moro si sarebbe sfogato utilizzando termini accesi. Troppo accesi, contro i fan di Oriana, ma in realtà contro un po' tutti. "Mi sono rotto i co***i* di voi, di Oriana e dei suoi amici. Mi becco me**a* da quelle pu****e delle Orianistas. Siete dei cog****i, fate le seg** al gatto che di voi non me ne frega una minc**a". E ancora: "Mi dicono che sfrutto Oriana per fare le live ma Dio c**e, come ca**o* si fa a pensare di me questo? Dio can*, non si vede che sono reale? Siete un branco di idioti.Oriana è la regina delle imbecilli che crede alle vostre str*nz*te. Ma posso avere delle amiche senza volermele tro****e*? Ad Oriana dà fastidio che mando un messaggio ad un amica?".

"Mi tremano le palpebre e non mangio"

Quindi ha aggiunto: "Sono quattro giorni che mi tremano le palpebre, non mangio da ieri. Mi avete rotto i cog***i*, tutti quanti. Dio c**e* mi avete rotto il ca**o, ve ne dovete andare a fare in c**o. Ma voi sapete quante ca**o di belle ragazze mi scrivono tutti i giorni? Secondo voi avevo bisogno delle foto di Sabrina brutti pezzi di me**a?". Infine, ponendosi a carponi sulla sedia della scrivania, ha concluso dicendo altre frasi ancora volgari (di cui non si conosce esattamente il contesto): "A 90, sapete cosa vuol dire? Che mi metto così e mi faccio incu**re, lo capite? Così. Non sono molto bravo a piegare la schiena perché non è una cosa che faccio spesso ma sto così a farmi incu**re, lo capite?". In tanti, nei commenti, si sono chiesti cosa stia attraversando il ragazzo in questo momento.