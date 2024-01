GF, diretta interrotta e intervento degli autori. Cos'è accaduto

Per Beatrice Luzzi il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi. L'attrice - nella casa del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini - non ha trascoro un bel capodanno. Come riportato da diverse testate - tra cui Fanpage - la gieffina ha passato la notte sostanzialmente da sola. Pare, infatti, che sia stata sostanzialmente ignorata dai compagni, in particolar modo da Massimiliano Varrese, Rosy Chin, Letizia Petris e Anita Olivieri, i quali hanno addirittura fatto finta che l’attrice non esistesse proprio.



Quindi Beatrice si è allontana dagli altri ed è andata via, tra lo sconforto e la tristezza. In seguito qualcuno è andata a consolarla (Marco, Fiordaliso, Vittorio), invitandola a tornare nel salone per continuare la festa mentre altri hanno continuato ad ignorarla, scatenando la rabbia dei fan sul web: "Bullismo nei confronti di Beatrice", "Per quanto un concorrente possa essere provocatore (e nel gioco ci sta) non merita di essere isolato. Abbiamo assistito alla peggiore pagina della storia della tv. Si chiama bullismo. Emotivamente disturbante per il pubblico".

La reazione degli autori

Logicamente c'è anche chi la pensa diversamente, sostenendo che Beatrice in questi mesi non si sia fatta amare e che queste siano le conseguenze che adesso deve pagare. Non devono pensarla così gli autori del programma. Pare, infatti, che siano intervenuti facendo interrompere la diretta "per tentare di salvare il salvabile e non mostrare direttamente al pubblico la ramanzina nei confronti dei coinquilini", scrive Libero. Sembrerebbe che, ad essere richiamati, siano stati in particolar modo Massimiliano, Anita e Rosy. Ma sarà andata veramente così? Probabilmente se ne saprà qualcosa di più durante la prossima puntata in diretta su Canale 5.