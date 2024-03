Grande Fratello: Beatrice, Massimiliano e Rosy al televoto. Il risultato

Sono trascorse da poco le 23 quando Alfonso Signorini - conduttore del Grande Fratello - deve annunciare chi è l'altro eliminato della serata. Stasera, 25 marzo, si sta tenendo infatti la finalissima del reality, in onda dallo scorso 11 settembre. Dopo 195 giorni oggi verrà eletto il vincitore. Anzi la vincitrice. Il motivo? Andiamo con ordine.

Una finale tutta al femminile

Signorini chiama Massimiliano, Beatrice e Rosy. Solo uno di loro verrà eliminato. Ma prima Signorini chiede loro che sensazioni hanno. Secondo Massimiliano sarà lui stesso a uscire: "Penso che questa sera vada celebrata la donna". Rosy afferma: "Esco io, sono troppo junior per loro". Beatrice invece ha detto: "Penso uscirà Rosy perché è la più piccola". Signorini prende la parola: "Il pubblico ha deciso che tra Beatrice, Massimiliano e Rosy a dover abbandonare per sempre la Casa del Grande Fratello è Massimiliano Varrese". Questa la scelta (inaspettata) del pubblico.

Le parole dell'eliminato

"Ho già vinto Alfonso", le parole dell'attore, dietro le quali si nasconde un po' di tristezza. "Per me è un onore e un privilegio grandissimo, non so come ringraziare", il commento di Rosy. Poi è il turno di Simona, Letizia e Perla. Chi, tra loro tre, potrà andare avanti e chi, invece, sarà definitivamente fuori dal programma? Una cosa è certa: a vincere sarà una donna.