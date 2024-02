Grande Fratello, c'è il nome del concorrente eliminato definitivamente: chi è

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda oggi mercoledì 21 febbraio, Alfonso Signorini ha rivelato chi deve abbandonare ufficialmente il gioco. In nomination c'erano Beatrice, Marco, Stefano, Sergio e Federico. Nella prima parte della puntata, il conduttore ha rivelato i nomi dei due concorrenti che si sono salvati. Si tratta di Beatrice e Marco, ormai acerrimi nemici. Proprio loro due, all'inizio della puntata del reality, hanno discusso. Un acceso botta e risposta che, evidentemente, non ha scalfito la loro forza.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello: il nome

Più tardi il conduttore riceve una nuova busta e comunica a tutti chi tra Stefano, Sergio e Federico non sarà più un concorrente del reality. Poi si salva Federico. Beatrice teme il peggio per lei: "Sergio e Stefano sono persone solide, hanno dimostrato coraggio e coerenza". Chi deve andare via? Il conduttore chiama in mistery Beatrice Luzzi: "Credo che sia bello che il verdetto venga letto da te, loro amica". "Io lo sapevo da quando sono arrivata che ci avrebbero voluto dividere, sono strategie. Io c'ho provato, ma non sono così abile", dice Luzzi. Poi aggiunge, guardando a entrambi: "Dal primo istante in cui siete entrati ho sentito esperienza, solidità, coerenza e intelligenza. E infatti non siamo riusciti a fare nessuna strategia. Ognuno di noi ha fatto la propria storia". Lacrime agli occhi.

Il conduttore la frena e dice: "Il pubblico a deciso che tra Sergio e Stefano a dover abbandonare la Casa del Grande Fratello è.. vai Beatrice leggi, grazie". Allora l'attrice apre la busta rossa: "Stefano". Beatrice in lacrime: "Mi sento in colpa.. è colpa mia. Non ce la faccio, me li stanno togliendo tutti". "È chiaro che per indebolirti, non potendolo fare con te, minano alle tue colonne. Ma qui stiamo parlando delle nomination. Poi il pubblico è libero di votare", commenta Signorini. "Mi dispiace Bea.. ti prometto che non sei sola", le dice Letizia abbracciandola. "Che mi prometti?", domanda Beatrice. "Che non sarai sola", insiste Letizia. Beatrice ride.

A inizio, puntata, invece, il conduttore aveva fatto una rivelazione inaspettata: "Dopo 5 mesi e mezzo di avventura, il GF ha in serbo il vero colpo di scena. Faremo le nomination per il primo finalista, ma i concorrenti non lo sapranno. Quando glielo diremo vedremo le loro reazioni”.