Grande Fratello, Signorini fa il nome dell'eliminato: chi è

L’affollatissimo televoto di questa sera - lunedì 29 gennaio - ha visto protagonisti una veterana, Fiordaliso, e cinque nuovi concorrenti: Federico, Monia, Perla, Sergio e Stefano. Chi dovrà abbandonare definitivamente il Grande Fratello? Sono le 22:50, circa, quando viene rivelato che la prima concorren te salva è Fiordaliso: “Grazie”, commenta la cantante. Ancora Signorini: “Si salvano anche Federico e Perla”. Urla tra il pubblico. Si va in pubblicità e la puntata prosegue come al solito.

Rimangono Sergio, Monia e Stefano. Sergio: "Penso che uscirò io perché sono poco polemico". Stefano: "Potrei uscire io, anche se so essere polemico ma ho chiesto scusa troppe volte". Monia allora: "Potrei anche uscire io..". "Il pubblico ha deciso che in Casa può rimanere - dice Signorini quando sono le 00:30 - Sergio".

La busta con il nome definitivo si trova in confessionale. Massimiliano Varrese la va a prendere, ma prima dice: "È difficile Alfonso. Ovviamente mi auguro che non esca Monia, abbiamo alcune cose da dirci". "Di solito la dinamica amoroso funziona..", dice Signorini. "Non è questa la questione. Io sto facendo un percorso personale molto importante, quindi mi sto chiedendo cosa significa Monia qui in questo momento ma sto anche cercando di non confondere il messaggio con il messaggero".

Il nome

"Rientra in Casa, però c'è un'altra persona che potrebbe essere coinvolta come Massimiliano: Beatrice. Mettiti accanto a Stefano", dice il conduttore. Che poi aggiunge: "Beatrice e Massimiliano cosa volete dire?". "Dico a Stefano che ho trovato un amico, una persona che si cura di me. Lo troverò anche fuori, sono sicura", dice Luzzi. Massimilano, invece, a Monia: "Qui dentro abbiamo vissuto qualcosa di stupendo, nonostante tutto. La nostra verità la scopriremo fuori dalla Casa sicuramente". Poi l'annuncio: Monia deve lasciare il programma. Massimiliano è visibilmente triste. Accompagna Monia fino alla porta rossa e torna indietro con il volto cupo.