Grande Fratello, Signorini fa il nome dell'eliminato: ecco chi è

L'atmosfera è carica di tensione nella Casa del Grande Fratello in vista del televoto, con quattro concorrenti che sono in attesa del verdetto: Federico Massaro, Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi e Stefano Miele. Signorini prende la parola. Lo studio diventa rdi colore osso. Quindi il presentatore chiede ai singoli nominati chi vorrebbero che uscisse. "Mi piacerebbe che Beatrie e Vittorio possano avere un momento migliore. Ho imparato ad amare Federico però sincermente se dovessi sceglierei vorrei che uscissi tu", dice Stefano. Vittorio: "Io vorrei che non uscisse nessuno. Non so, ce la giochiamo io e Federico". Federico allora: "Non voglio fare il buonista. Se anche uscissi, uscirei a testa alta. Oggi mi è arrivato un aereo bellissimo".

Beatrice commenta: "Come ho detto al pubblico la scorsa volta, forse vorrei uscire io. Avevo fatto un appello sì". "Vedremo se i tuoi fan ti hanno ascoltata", dice Signorini. Che poi aggiunge: "Il pubblico ha deciso che a salvarsi è.. Beatrice". Il conduttore commenta: "I tuoi fan non hanno accolto la tua richiesta". Rimagono i tre uomini. Federico si salva e commenta: "Ho già vinto. Era questo che volevo".

L'eliminazione inaspettata

Chi rimarrà? Stefano o Vittorio? "Se uscisse Stefano srebbe un'altra bella batosta. Ultimamente mi sento molto fragile, per me sarebbe un grandissimo colpo. Si è dimostrato un grande amico, esponendosi in situazioni che nessuno ha fatto oltre a Sergio. Mi sentirei molto più sola". Il conduttore prende nuovamente la parola e dice: "Il pubblico ha deciso che, tra Vittorio e Stefano, a dover abbandonare la Casa per sempre è Vittorio". Concorrenti sotto shock. Silenzio assordante in studio. "Prima o poi doveva succedere. Ho costruito tante cose qua", dice Vittorio.

La reazione di Beatrice

Signorini chiede un commento anche a Beatrice: "Era una delle mie gambe, insieme a Fiorda. Non serve dire altro". Quando Vittorio esce, Beatrice infuriata afferma: "Io non lo avrei mai nominato nella mia vita, qualsiasi cosa mi avrebbe fatto. Chi è che lo ha nominato? Vieto a chiunque di dirmi 'ce l'ha fatta anche questa volta'. Per me il fatto che sia uscita Vittorio è un dolore grande". "Non puoi vietarmi niente", risponde Anita. Perla invece: "Devi stare calma. Ma cosa vieti? Smettila. Torna in te".