GF, Federico e Anita nuova coppia? "Se mi tocchi..". Poi il gossip sulla storia con un autore tv

Il Grande Fratello - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - continua a generare dinamiche. Sentimentali in particolar modo. La nuova, nuovissima coppia, che si starebbe formando è quella composta da Anita Olivieri e Federico Massaro. Il modello, da poco nella Casa di Cinecittà, sembra aver fatto breccia nel cuore della gieffina. O meglio, secondo gli altri concorrenti (Giuseppe in particolar modo, non a caso geloso) sarebbe più Federico ad avere un interesse nei confronti di Anita che non il contrario.

Una conferma la si trova facilmente in uno degli ultimi daytime del programma. I video mostrati fanno vedere Federico che gioca sul letto dapprima con Rosy Chin, poi con Anita. La quale, avvicinandosi a lui, ha detto: "Se mi tocchi con qualche parte.. Non mi sdraio come Rosy, io metto il cuscino in mezzo".



Rosy Chin invece: "Quel bel pezzo di manzo di Federico non ha occhi che per Anita e basta. Io sto cercando di stimolare le frequenze, di mandarle un po' più sul volume bollente. Anita è di testa, se non le accendi il cervello, lei ti spegne". Fiordaliso commenta: "A lui piace molto Anita, ma a lei non piace lui, vediamo come procedere". "A Federico piace Anita ma a Peppe non piacciono Anita e Federico", dice Giuseppe avvicinandosi poi ad ascoltare per capire di cosa stessero parlando loro due. Fiordaliso lo allontana e poi afferma: "Giuseppe è geloso".

Anita e la presunta storia con un autore: parlano gli ex gieffini

In tutto questo, continua a serpeggiare una teoria - che onestamente sembra assurda - secondo cui Anita avrebbe una storia con un autore del programma. "Un autore del programma si è innamorato di lei?", titolava Biccy a fine ottobre. E adesso, scrive lo stesso sito, pare ne abbiano parlato anche alcuni ex gieffini. Angelica, in diretta su Instagram, ha detto: "Voglio smentire la storia di Anita e l'autore. Perché ho letto questa cosa prima. Non ha alcuna storia con l'autore, smentiamolo".

Mirko e Ciro, invece, sono sembrati più prudenti. "Possiamo anche smentire questa cosa, ma non possiamo saperlo Angelica. Tu che ne sai? Te l'ha detto? Sicuramente non sarà vero, ma non possiamo smentirla noi se non lei. Lo sai com'è, poi passiamo per quelli". Dove sarà la verità? Non resta che attendere eventuali conferme o smentite ufficiali.