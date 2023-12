GF, Federico fatica a togliere il top a Greta. La reazione di Mirko alla scena "sexy"

Al Grande Fratello le dinamiche si "accendono". Letteralmente. I protagonisti di un siparietto "piccante" avvenuto nella Casa di Cinecittà sono Federico Massaro - nuovo concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini - e Greta Rossetti, ex fidanzata di Mirko Brunetti (anche lui nella Casa). Cos'è accaduto?

Per movimentare le dinamiche, spesso i gieffii si ritrovano a giocare al gioco della bottiglia (sì, avete letto bene). Non è difficile, dunque, vedere baci o gesti particolari, dovuti al gioco. Nella fattispecie, Federico e Greta si sono avvicinati. Molto. Come riportato da gossipetv, ieri sera, tra le penitenze da affrontare per Federico, c'era quella di togliere tre capi d'abbigliamento a Greta.

L'ex tentatrice si è prestata senza problemi, chiedendo solamente di non togliere i jeans. Alla fine, dunque, Federico le ha tolto il top che indossava: "Dai, passiamo alla storia", dice lui. Greta si alza ridendo, sposta il microfono e lascia che Federico faccia tutto: "Vado eh", la avverte lui. Poi aggiunge: "Piano, piano. Sei pronta? Dammi una mano". "Ma hai il reggiseno?", domanda Maddaloni. Lei si dice pronta e via, Federico toglie il top. La ragazza rimane in reggiseno, quindi si copre con una grande giacca di jenas. Si sono anche scambiati un bacio a stampo, mangiando insieme un Mikado.

La reazione di Mirko

Tutti a guardarli. "Bravo Federico", afferma Giuseppe. "Non si perde d'animo", dice Massimiliano. Beatrice, invece: "Eh, il ragazzo". E Mirko? Non ha proferito parola, continuando a sgranocchiare uno snack insieme a Monia. Della serie 'no comment'. Ma chissà quali emozioni avrà tenuto dentro di sé. "Questo ragazzo non lo capisco proprio", ha commentato un utente riferendosi a Mirko. Altri commenti: "Lei almeno sta al gioco", "Greta, al contrario di Perla, sa perfettamente come far ingelosire Mirko", "Silenzio imbarazzante, adorooo". Ed ecco qui il video di cui si sta parlando.