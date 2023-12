GF, Federico tocca il lato B di Vittorio. Il video

Da quando Federico Massaro è entrato nella Casa del Grande Fratello, si è subito parlato di un rapporto speciale con Vittorio. C'è chi parla di amicizia, chi di qualcosa di più. Insomma, sicuramente tra i due c'è un bel legame (e questa è l'unica cosa rilevante). Un'ulteriore conferma è arrivata proprio di recente. Cos'è accaduto?

Stando a quanto riportato da Biccy, Federico e Vittorio stavano parlando di un presunto interesse del primo per Anita (che però sembra snobbarlo). Prima di fare altri passi in avanti, Federico ha voluto chiarire la situazione, dal momento che già in passato Vittorio aveva mostrato di avere un debole per la ragazza. "Non mi dà fastidio, se posso darti una mano volentieri, il mare è pieno di pesci", lo avrebbe rassicurato Vittorio. Quindi Federico ha replicato: "Ma tu sei un pesce a cui voglio bene, la nostra brolove (brother-love, ndr) ha più chance di durare in eterno".

La pacca sul lato B

Successivamente i due si sono ritrovati in giardino, dando vita ad un siparietto simpatico e divertente. Mentre Vittorio si trovava in giardino, poggiato con i gomiti probabilmente su un davanzale, è arrivato Federico. Il modello, a petto nudo, si è avvicinato a Vittorio e gli ha dato una pacca sul lato B e poi sono si messi a ridere.

Il supporto di Vittorio a Federico

Qualche giorno fa, invece, i due si erano ritrovati sempre in giardino ma sul divano a parlare del più e del meno. Federico è sembrato giù di morale: "Mettermi in nomination è come dire 'esci'. Sono appena arrivato, ma chi mi conosce?". Quindi Vittorio lo ha rincuorato: "Non ti devi buttare giù dai, non sai neanche che tipo di impressione hai fatto al pubblico. Tu hai la capacità di mettere buonumore contagiosa, sei di parte". "Ma tu mi ami, sei di parte", ha detto Federico. Allora Vittorio nuovamente: "Non è vero che sono di parte. Sì, ho capito, però tu non ti rendi conto di quanto è importante trasmettere positività e divertimento". E nei commenti sui social è un trionfo di complimenti per Vittorio che, insieme a Beatrice Luzzi, sembra tra i più amati da parte del pubblico.