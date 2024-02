Grande Fratello, il gesto di Federico dopo la diretta: "Che cacchio sta facendo". Il video

Ieri, 19 gennaio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A finire in nomination (e dunque a rischio eliminazione per la puntata di mercoledì prossimo) ci sono, oltre a Sergio e Stefano, anche Beatrice, Marco e Federico. Il modello, infatti, è stato molto nominato. Secondo i compagni di gioco, ultimamente sarebbe troppo giù di morale o comunque avrebbe legato meno rispetto ad altri. E quindi per "aiutarlo" lo nominano. Una scusa bella buona? Chissà.

A ogni modo, una volta finita la puntata, Federico non ha reagito benissimo. È come se si fosse sentito tradito. In particolar modo perché a fare il suo nome sono stati Perla, Rosy, Massimiliano, Giuseppe e Anita, persone che considerava a lui vicine. La delusione è stata talmente tanta che all'improvviso si è gettato in piscina, andando anche sott'acqua, con tutti i vestiti addosso. Una scena in cui traspariva completamente la sua tristezza. Poi sarebbe anche scoppiato in un pianto liberatorio.

La reazione degli altri compagni

"Poverino Federico, tutti d'amore e d'accordo fino a prima e poi tutti addosso, è brutto che uno venga pugnalato alle spalle. Amico, amico, poi quando è il momento..", le parole di Simona Tagli sulla nomination di Federico. Gli altri gieffini, invece, come hanno reagito? Rosy e Marco stavano in giardino a parlare. A un certo punto lo sportivo ha detto: "Sentivo che c'era qualcuno in piscina..". "Vuoi andare a vedere?", gli ha domandato Rosy. Quindi Maddaloni si è alzato. Non si vedono i dettagli, ma dall'audio si intuisce che ci sia stato un incontro con Federico: "Pensavo che fossi entrato", le parole di Maddaloni. "Che cacchio sta facendo", il commento di un utente su Twitter (o X). Certo, un bel colpo basso per Federico, che solo qualche giorno fa era stato elogiato dai compagni in quanto si era salvato al televoto. E ora? Un atteggiamento oggettivamente deludente, che non ha fatto di certo piacere al giovane concorrente del GF.