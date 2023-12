GF bollente, Federico si spoglia di notte davanti alle ragazze: la reazione

Il Grande Fratello - il reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista - si fa "hot". I protagonisti di un siparietto piccante sono stati principalmente Federico e Rosy. Ma non solo loro due. Cos'è accaduto di preciso? Come si vede da un filmato pubblicato su Twitter (o X) dall'account @teamsoleilsorge, di recente - con tutta probabilità la scorsa notte - il modello Federico Massaro si è spogliato fino a rimanere in mutande per poi tuffarsi letteralmente nel letto dove si trovavano Greta, Rosy e Anita, tutte e tre divertite per quello che stava accadendo.

Da ciò che si riesce a intuire, la prova consisteva nel mostrare come si è attraenti nell'intimità. Infatti il ragazzo si è lentamente tolto i vestiti di dosso e poi si è gettato su Rosy, probabilmente leccandole il viso. Tanto che lei ha detto: "Ma cosa sei, un cane? Un labrador? Mi dovevi slinguazzare ovunque, la faccia? Mi hai dipinto la faccia della tua bava?". Quindi la chef ha domandato al ragazzo se fosse quello il modo con il quale pensa di conquistare una donna. "Fammelo conoscere tu", ha replicato lui. Allora Rosy si è messa in piedi e ha detto: "Ti faccio vedere io va".

Lo spogliarello: ecco il video

Rosy si alza, mettendosi davanti al letto e comincia il suo spogliarello. Questa volta è Federico a trovarsi nel letto. Lei va sopra di lui, si avvicina al suo corpo, al suo collo. "Sì, ho capito tutto", commenta il ragazzo. E lei soddisfatta esclama: "Eh, che ca**o. Così si fa". Come ha reagito il web? "Quanto sono brave a giudicare Beatrice. Loro possono fare di tutto mentre Beatrice viene additata per una poco di buono", scrive una fan del programma sul social di Elon Musk. E ancora altri commenti: "Queste persone farebbero di tutto per avere voti, sopratutto Suzy. Non voglio essere al posto di suo marito onestamente", "Ecco quello che intendevo descrivendo Rosy e Anita che si strusciavano: Chin su Marco e Anita su Garibaldi. A Bea non appartengono questi comportamenti da lavandaie!".