Cosa resterà di questo Grande Fratello 2023-2024

Cesara Buonamici, Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi (foto: screenshot Instagram)

Cosa resterà del Grande Fratello 2023/2024? Poco (o niente). Era l'11 settembre 2023 quando, su Canale 5, prendeva il via la nuova edizione del Grande Fratello. "Benvenuti al Grande Fratello - aveva esordito il conduttore Alfonso Signorini -. Buonasera e ben trovati, grazie mille. Devo dire che questa sera le gambe tremano, uno dice: 'Arrivo alla quinta edizione e posso stare un po' tranquillo..', ma è un'emozione vera. Per tante ragioni". E di emozioni, in questi mesi ce ne sono state effettivamente parecchie. La prolungata permanenza dei gieffini nella Casa ha dovuto fare i conti inevitabilmente, con una serie di fatti e vicissitudini. Curiose (per un programma televisivo) ma consuete se invece ci si ricorda che il programma è costituito da persone. A cosa ci si sta riferendo? Ai lutti (il papà di Beatrice Luzzi, il suocero di Marco Maddaloni), ricoveri (Giuseppe Garibaldi), amori finiti (Anita Olivieri e l'ormai ex Edoardo), amori ritrovati (Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi), pianti, gioie, dolori (ognuno ha i suoi) e chi più ne ha più ne metta.

GF senza trash: realtà o utopia?

Ma un aspetto, effettivamente, è mancato. O almeno è stato ben poderato: il cosiddetto "trash", ovvero quel termine con cui si indicano programmi di bassa qualità. È logico: il Grande Fratello non è Ulisse - Il piacere della scoperta e neanche Che Tempo Che Fa (per citare alcuni programmi - diversi tra loro - ritenuti 'edificanti'). Il target del programma è chiaro. Come lo è, per i telespettatori (uno zoccolo duro, ma su questo si tornerà più avanti), il tipo di spettacolo che può offrire un reality. Negli ultimi anni, il livello - già basso - era sceso ulteriormente. Tuttavia, nell'edizione 2023/2024, è emersa nettamente l'intenzione del patron Pier Silvio Berlusconi di alleggerire il reality, rendendolo più godibile e pertanto meno "trash". Gli strafalcioni non sono mancati (Anita Olivieri e Alessio Falsone in primis), ma non si è assistito a raccapriccianti scene come in passato tra frasi blasfeme o di estremo scadimento. Nel complesso, dunque, l'operazione di Berlusconi sembra riuscita. A giovare, inevitabilmente, la presenza di un'opinionista - Cesara Buonamici - che ben conosce il mezzo televisivo e che, soprattutto, si è sempre posta in modo professionale, come ci si attende da una giornalista del suo calibro. Insomma, non serve fare nomi, per rendersi conto della differenza di opinionisti tra prima e adesso. Tanto che anche per l'Isola dei Famosi si è scelta una strada analoga, con Dario Maltese (giornalista del TG5) nelle vesti di opinionista.

La conduzione e le dinamiche forzate

Quanto alla conduzione, nulla di personale contro Alfonso Signorini (ci mancherebbe), ma sarebbe ora di cambiare aria, proprio come accaduto all'Isola con Ilary Blasi, più annoiata e scocciata del solito (scende una lacrimuccia, invece, ripensando alle sue edizioni del GF Vip). Insomma, il presentatore - che più volte ha mostrato incertezze riguardo ai nomi dei concorrenti, ai meccanismi di votazione e altre indicazioni - è ormai piuttosto prevedibile. Per non parlare delle dinamiche. Alcune noiose - come quella di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, raccontati da ogni angolazione possibile con tanto di "scoop" e fotografie su Chi Magazine (guarda il caso, a volte) - e banali. Lo stesso è valso per Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Come i peperoni che risultano indigesti, ogni tot puntate si riproponevano. A un certo punto è venuto da dire "ma anche basta". È valso lo stesso per Anita Olivieri e Alessio Falsone. Dinamiche forzate, che stancano in breve tempo.

Diverso, invece, il caso di Letizia Petris e Paolo Masella. Una coppia nata in sordina, rimasta unita fino alla fine. Anche se è andato a discapito dello stesso Paolo, il macellaio romano che ha trascorso l'intera durata del programma nell'ombra, quella - appunto - della "sua" Letizia. Di lui, quindi, si ricorderà poco o niente. Come per altri concorrenti del programma. Programma che, per dirla tutta, avrebbe avuto senso se fosse durato massimo 4 mesi, non un giorno di più. Da sottolineare, invece, l'intuito di Signorini e del team di autori, per la scelta di alcuni concorrenti in grado di creare dinamiche senza scadere nella scurrilità (Vittorio Menozzi, Giuseppe Garibaldi) o di volti noti che si sono reinventati sorprendentemente (Fiordaliso, Massimiliano Varrese). Senza infamia e senza lode, invece, Rebecca Staffelli.

Beatrice Luzzi, la concorrente perfetta

Ma, soprattutto, Beatrice Luzzi. L'attrice romana è stata il vero fiore all'occhiello di questa edizione (incensata più volte dallo stesso Signorini, ma sarebbe stato impossibile non farlo). Al di là delle singole opinioni dei telespettatori, Luzzi è stata capace di inventare, sviluppare e poi spegnere le dinamiche della Casa. Dire che ha retto da sola il reality sarebbe forse esagerato, ma l'impatto che ha avuto sul GF è stato notevole.

Gli ascolti (c'è un dato allarmante)

Infine gli ascolti. L'ultima edizione non Vip risale al 2019 e lì la media fu di 3.257.000 telspettatori, pari al 19,74% di share. E quest'anno? Senza considerare i dati della finale (che saranno disponibili da martedì 26 marzo) la media è stata di 2.430.000 telespettatori pari al 18,47% di share. La puntata più vista? Logicamente la prima, mentre quella che ha riscosso meno successo è stata (in termini di share, solo il 15,22%) quella del 7 marzo. In termini di telespettatori, invece, è stata la seconda puntata quella meno vista (pare dell'intera storia del format classico del Grande Fratello). Tirando le somme: un'edizione non peggiore delle altre e che raggiunto l'obiettivo di mitigare le volgarità troppe volte protagoniste del GF. Forzate alcune dinamiche, eccessiva la durata del programma.