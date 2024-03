Grande Fratello, c'è la data della finale: ecco quando sarà

Era l'11 settembre scorso quando Alfonso Signorini dava il via alla nuova edizione del Grande Fratello, edizione 2023-2024, con Cesara Buonamici opinionista e Rebecca Staffelli per il lato social. Tantissime le dinamiche: dai litigi, agli amori, passando anche per dolori lutti e scelte difficile da prendere. Non è ancora giunto il momento di tirare le somme, ma sicuramente quello di conoscere la data della finale sì. A rivelalaro è stata Cesara Buonamici durante una recente puntata di Pomeriggio Cinque, il talk condotto da Myrta Merlino su Canale 5.

La data della finale

La giornalista del Tg5 e opinionista del reality show ha rivelato la data ufficiale. "Una gara molto appassionante e poi ci stiamo avvicinando al gran finale che sarà il 4 di aprile".I coinquilini, quindi, trascorreranno anche le vacanze di Pasqua all'interno della Casa di Cinecittà, oltre ad averci già passato il Natale. Al momento, comunque, Signorini non lo ha comunicato ai concorrenti e, a dir la verità, neanche al pubblico. Ma se lo ha detto la Buonamici sarà sicuramente così. Non si sa neanche quanti saranno i finalisti, ad ogni modo due nomi sono già noti: Beatrice Luzzi e Rosy Chin.

Quanto agli altri, c'è ancora da attendere. E ci sarà da attendere anche per capire com'è andata questa edizione del reality show. L'ultima edizione non vip risale a circa 5 anni fa e ottenne una media di 3.257.000 telespettatori, pari al 19,94% di share. Per il momento la media attuale è di 2.443.000 telspettatori, pari al 18,61% di share, dunque meno dell'Isola dei Famosi dello scorso anno (2.515.000 telespettatori, pari al 19,51% di share). Eppure, nonostante i dati non brillino, è già confermata la prossima finale e i casting sono partiti: "Già ci sono 3-4 concorrenti interessanti", hanno confessato ieri Signorini e Staffelli in diretta su Canale 5.