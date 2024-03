Grande Fratello, la semifinale. Terzo eliminato e quinto finalista. Mirko in lacrime

Una puntata ricca di colpi di scena quella del Grande Fratello andata in onda tra il 21 e il 22 marzo. Ben tre eliminazioni e inoltre tutti i nomi dei finalisti sono stati decisi. D'altronde manca pochissimo alla finale (lunedì 25 marzo su Canale 5). Innanzitutto Alessio ha dovuto abbandonare la Casa, dal momento che Federico e Simona hanno avuto la meglio. A seguire anche Federico è stato eliminato al televoto flash, mentre Sergio è stato salvato e Simona è volata in finale. Più tardi, oltre l'una di notte, sono stati decretati tutti i finalisti e anche il nuovo concorrente eliminato. Di chi si tratta?

Terzo eliminato e quinto finalista

Procediamo con ordine. Di nuovo davanti ai piramidali: chi trova quello nero va al televoto. Lo trova Giuseppe, che deve decidere chi trascinare con sé al televoto tra Perla, Greta e Letizia. La scelta ricade su Greta: "Voglio giocarmela in finale con lei. Mi piacerebbe". "La consideri più debole rispetto a te?", domanda Signorini. Garibaldi risponde di no. Ad ogni modo i due devono scegliere una terza persona. La scelta ricade su Perla.

Il risultato del televoto flash

Tra Greta, Giuseppe e Perla, dunque, c'è il nuovo eliminato ma anche il nuovo finalista. Innanzitutto il primo salvo (quindi né finalista né eliminato) è Greta. Questo significa che tra Giuseppe e Perla c'è il finalista e l'eliminato. Il rilsutato? Perla è la quinta finalista, mentre Giuseppe deve abbandonare definitivamente il loft di Cinecittà. Mirko si è messo a piangere dall'emozione. Giuseppe, invece, è scoppiato in lacrime per la delusione. "Dico una cosa che non dovrei dire, io in finale ti ci vedevo perfettamente. A volte le cose non vanno come vorremmo ma questo non toglie che sei un grande concorrente e che ti ri-sceglierei anche domani mattina", le parole di Signorini.