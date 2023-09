Grande Fratello, la gaffe clamorosa di Fiordaliso con Arnold: "Sei troppo scuro, non ti vedevo". Lui reagisce così

Si terrà stasera, dalle 21:30 circa su Canale 5, la nuova puntata del Grande Fratello. Il reality - condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista - torna a far compagnia ai telespettatori (che però sono sempre meno). Dopo una prima settimana di rodaggio, adesso il programma sta entrando lentamente nel vivo e, nonostante la volontà dell'azienda di mettere al bando personaggi ed episodi "trash", non manca qualche vicenda borderline. Si sta facendo riferimento al video che sta circolando sul web in queste ore e in cui Fiordaliso si rivolge ad un altro concorrente con una frase non proprio elegante.

Il video in questione, ripubblicato su Twitter dalla pagina @trashbiccis, dura meno di 20 secondi. Difficile, dunque, riuscire a contestualizzare correttamente l'accaduto. Quello che è certo, però, è ciò che ha detto l'interprete di "Non voglio mica la luna". I fatti sono i seguenti. I concorrenti si trovano in giardino a divertirsi tra chiacchiere e musica. Seduti, sul divano, ci sono Arnold Cardaropoli e Giselda Torresan. Ad un certo punto ecco arrivare Fiordaliso che, rivolgendosi al 22enne originario del Ghana, dice: "Sei troppo scuro, non ti vedevo". Gelo. Lo ha detto davvero? Allora lui cerca di sdrammatizzare: "Per questo mi sono messo questo chiaro", dice il ragazzo riferendosi al giacchetto color bianco.



Tuttavia Fiordaliso, non contenta, insiste: "No, ma, col colore del coso..", afferma lei forse facendo riferimento al divano grigio scuro. Quindi conclude: "Ti ho cercato in camera ma dove cacchio eri? Perché non balli?". Lui sorride. "Che caduta di stile. Spero se ne sia resa conto di quello che ha detto!", ha commentato una fan del programma su Twitter. Un'altra, invece, ha preso le difese della cantante: "Sono sicura che Fiordaliso non avesse intenti offensivi o malevoli nei confronti di Arnold. Gli ha solo detto che l'aveva cercato in camera e che fuori non l'avevo visto perché troppo scuro". Se ne parlerà stasera? Non resta che attendere l'inizio della puntata. Una puntata particolare per Arnold, che è anche tra i concorrenti a rischio eliminazione, insieme a Beatrice Luzzi, Lorenzo Remotti e Vittorio Menozzi.