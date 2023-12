GF, Fiordaliso chiede di fare un brindisi per Beatrice e gli altri concorrenti reagiscono così

Al Grande Fratello è sopraggiunto un colpo di scena del tutto inaspettato: l'uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa. L'attrice, una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, si trova fuori per motivi personali. Intanto in Casa c'è chi sente la sua mancanza. Come Fiordaliso, che durante la cena di ieri si è alzata in piedi chiedendo a tutti i concorrenti di fare un brindisi proprio per l'attrice romana, che ancora non ha fatto rientro in Casa. Tuttavia, non tutti hanno reagito allo stesso modo.

La reazione dei concorrenti alla richiesta di Fiordaliso (il video)

Ad un certo punto, dunque, l'interprete di "Non voglio mica la luna" si è alzata in piedi e ha detto a gran voce: "Scusate ma io vorrei fare un brindisi a Bea, dicendole che ci manca". Questo l'esordio. Rosy Chin, accanto a lei, si è guardata un attimo intorno, forse dubbiosa. Poi, sentendo qualcuno che si complimentava cone l'idea di Fiordaliso, ha preso il bicchiere in mano e si è alzata anche lei.

Fiordaliso quindi ha continuato: "Bea ci manchi e speriamo di vederti presto". "Rossa torna presto", ha affermato Maddaloni. "Rossa, spero che tu abbia risolto i tuoi problemi", ha aggiunto Fiordaliso. E poi Vittorio, da sempre molto legato all'attrice, ha aggiunto: "Ti vogliamo più incandescente di prima". Poi si sono seduti nuovamente a tavola. Ad un certo punto Rosy si è alzata ed è andata a parlare con Massimiliano. Non si sa cosa si siano detti precisamente.

Tutti contro Rosy

Basta scorrere i commenti per accorgersi che in molti hanno notato l'espressione di Rosy Chin, visibilmente stizzita. "La faccia di Rosy dice tutto, è proprio una falsa", "Basta guardare la faccia di Rosy, lei è una di quelle che spera non torni", "Ma Rosy? Neanche Anita è arrivata a tanto". E ancora altri commenti contro la chef: "Ecco chi è la manipolatrice che appena sente il nome di Bea va dal Guru (Massimiliano, ndr)", "Che schifo Rosy che va vicino al Guru. Ridicola". Non finisce qua. Qualcuno ha notato che ad un certo punto Fiordaliso avrebbe detto: "Non mi interessa". Con chi stava parlando? E a cosa si stava riferendo in particolare? Chissà.