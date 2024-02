Grande Fratello, Fiordaliso canta con il microfono al contrario. Poi nella notte commenta la gaffe (video)

Fiordaliso è tornata al Grande Fratello lunedì 12 febbraio, a una settimana dal ritiro dal reality di cui è stata grande protagonista. Ma oltre a fare una sorpresa a Beatrice Luzzi e ai telespettatori che tanto si erano affezionati a lei in questi mesi, la ex concorrente ha voluto anche esibirsi con una sua grande hit, Non voglio mica la luna, cantata però senza rendersi conto di avere il microfono al contrario. Nessuno dei presenti le ha fatto notare il dettaglio e così l'esibizione è andata avanti fino alla fine. Solo una volta terminato, Rebecca Staffelli le ha scritto il cartello "Sei talmente emozionata che cantavi con il microfono al contrario".

La risposta di Fiordaliso è stata tanto sincera quanto divertente: "Ero in playback, che mi frega. Fantastico che ho cantato così, vabbè ma ho una voce così potente che si sentiva anche da lontano" ha aggiunto scherzando. E un ulteriore commento è arrivato anche sui social dove il video della gaffe ha circolato tra le battute ironiche degli utenti: "Sono proprio rimbambita" ha scritto la cantante con tanto di emoji di risate a crepapelle.

Io mi sento di un male ma nessuno a dirle di girare il microfono boooooh pic.twitter.com/gWDuoz0ziW — [Righetto] (@Ri_Ghetto) February 12, 2024

Perché Fiordaliso si è ritirata dal Grande Fratello

Fiordaliso ha comunicato ai telespettatori la sua decisione di ritirarsi dal Grande Fratello spiegando di essere arrivata al limite. "Mi sono lasciata andare a me stessa. Arrivavo da un brutto periodo, mi avete aiutato a ritrovarmi. È stata un'esperienza indimenticabile, sono rinata e ritornata in me" ha affermato: "Non ce la faccio più. È molto difficile rimanere chiusa. Ho voglia di aria, di vedere i miei figli, la giornata diventa molto pesante. Non riesco dare più niente ai ragazzi, mi diventa tutto insopportabile". E così è stato: Fiordaliso non è più concorrente del reality, ma comunque rimane molto amata dal pubblico del reality e dai compagni con cui ha stretto un forte legame durante la sua permanenza nella casa.