GF, Fiordaliso: "Perché non vi lasciate andare? Poi diventate vecchie come me e ciao"

Se la chiamano "Zia Fiorda" un motivo ci sarà, no? Lei è Fiordaliso, nota cantante, da mesi concorrente del Grande Fratello. Da tutti è considerata come una zia, una di quelle sagge che riesce a dare i consigli giusti ai nipoti. Era già accaduto in passato ed è tornata a farlo adesso, confrontandosi con Monia.

Le due si trovavano fuori a discutere sul possibile riavvicinamento tra Monia e Massimiliano (avevano avuto una relazione ormai diversi anni fa). Quindi Fiordaliso l'ha inviata ad utilizzare più il cuore e meno la testa, cercando di capire che effettivamente questo ritorno di fiamma sia vero o no. "Secondo me a te piace, ma non come persona. Ti piace nell'altro senso", ha detto Fiordaliso. "Non mi dispiace. Ha un bel carattere, è un gentiluomo", ha replicato lei. "Mi sembra di parlare con una sfinge. Tu hai voglia di baciarlo?". Monia ha sorriso.

"Ci stiamo riscoprendo", la confessione di Monia

Fiorda di nuovo: "Secondo me a te piace baciarlo. Io non lo so perché non li seguite i vostri istinti, non lo capisco. Se seguite solo la testa è bruttissimo. Perché non vi lasciate andare? Lo sapete che ne abbia una sola (di vita, ndr) poi diventi vecchia come me e ciao". Quindi la cantante, in confessionale, ha spiegato: "Che bello, almeno un po' d'amore. Altrimenti solo litigate. A Monia sta iniziando a piacere Massimiliano, secondo me. Io le ho detto di viversi la vita come viene. Non è che se uno si bacia allora poi si deve sposare".

"Tu dici che hai paura di sbagliare. E sbaglia signora mia, eh. Se già hai sbagliato, lo farai di nuovo", ha aggiunto la cantante. Infine ha concluso: "Lui è cotto. Quando sei entrata no, ma ora.. vediamo. Vediamo che succede". "Vediamo, ci stiamo studiando e ripiacendo. Ci stiamo riscoprendo. Se son rose, fioriranno", le parole di Monia.