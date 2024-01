GF, "Stai calma a me non lo dici". La lite tra Beatrice e Fiordaliso

In alto il video con la litigata

Inizia con una lite il nuovo anno dei concorrenti del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Le protagoniste sono Fiordaliso e Beatrice, due caratteri forti, in realtà amiche, ma che già in passato avevano avuto qualche attrito. Cos'è accaduto questa volta? Un malinteso, avvenuto di prima mattina, quando probabilmente entrambe non si trovavano d'ottimo umore.

"Le piace più Vittorio, Sergio non le piace", dice Fiordaliso parlando probabilmente di Greta. Poi, quando gli altri dissentono, Fiordaliso aggiunge: "E allora non sta con nessuno, poi decide lei". Beatrice non ci sta: "Oh ma state calme eh". "Oh, a me state calme non lo dici. Era una battuta. Se ti devi svegliare già la mattina così, guarda che io sono storta anch'io. Anzi mi fai diventare storta. La mia era una battuta, 'deciderà lei'. Ma stiamo scherzando qui? Non si può più parlare. La mia era una battuta. Fate calme sta ce**a. Sì vabbè ciao" ed è andata via. Poi Beatrice si è confrontata con Stefano: "Non ti ha fatto parlare". "Era ovvio che poi deciderà lei, mi sembrava sottinteso", aggiunge lui.

Il chiarimento

Le due gieffine poi si sono chiarite. Beatrice ha detto a Fiordaliso: "Puoi sederti un attimo? La tua sarà stata una battuta ma lui (Stefano, ndr) ha provato a fare un racconto e mentre lui raccontava tu lo hai interrotto due tre volte dicendo: 'No, è così', 'A lei piace Vittorio', 'Farà quello che vuole'. Adesso non te ne rendi conto". "No, non così - ha ribattuto Fiordaliso -. Ho detto che stavo scherzando. A me però 'state calme' con quella faccia lì, non me lo dici. Io stavo scherzando, non esiste che tu parli a me in questo modo".

"Come possiamo risolvere questa cosa?", ha domandato Stefano. Fiordaliso ha risposto che per lei la questione era già chiusa. L'unico fatto è che non ha mandato giù quella frase di Beatrice: "Te l'ho detto in modo brusco. Ma credimi che non te lo avrei detto se tu non fossi stata brusca", ha concluso l'attrice. Amiche come prima? Pare di sì.