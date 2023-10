Grande Fratello, Fiordaliso contro Grecia Colmenares: "Pensa solo al pubblico"

In alto il video dello sfogo di Fiordaliso

Tra i protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello - con Alfonso Signorini conduttore e Cesara Buonamici opinionista - c'è sicuramente Fiordaliso. La cantante, infatti, non si sta risparmiando minimamente. Neanche nei giudizi. Di recente, infatti, si è lasciata andare ad un commento su Grecia Colmenares dicendo, senza tanti giri di parole, che penserebbe troppo al pubblico. Che poi, se anche fosse, non sarebbe un fatto così strano visto che è proprio il pubblico a decretare chi può e chi non può proseguire l'esperienza nella Casa. Ad ogni modo, vediamo le precise parole di Fiordaliso.

Come prima cosa, la cantante si è lamentata per le competenze linguistiche di Grecia, parlando con Massimiliano Varrese: "È come se io andassi a fare il Grande Fratello in Spagna.. sì lo parlo lo spagnolo ma alcune cose non le capisci, a meno che non sei padronissima della lingua". Poi, sempre parlando dell'attrice, ha detto: "Ma anche in funzione del programma.. La gente la ama, tantissimo, ma lei scappa quando ci sono le discussioni. Lei dice che non ci vuole entrare".

Infine Fiordaliso ha tuonato: "Lei pensa sempre per il pubblico, di fare brutte figure per il pubblico. Hai capito? Invece ti devi esporre. Io, se anche sono amica di Bea, ma non sono d'accordo con qualcosa, lo dico. Se mi manda a quel paese amen". Massimiliano ha annuito, dandole ragione. Ma è davvero così? Veramente il comportamento di Grecia è totalmente influenzato da come il pubblico potrebbe giudicarla?